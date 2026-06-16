Tomb Raider: Legacy of Atlantis scheint sich nicht nur spielerisch wieder stärker an den klassischen Abenteuern von Lara Croft zu orientieren. Auch beim Ton schlägt die Neuauflage offenbar eine andere Richtung ein als die Survivor-Trilogie.

Neues Off-Screen-Gameplay sorgt aktuell für Diskussionen unter Tomb-Raider-Fans. In dem Clip ist Lara Croft im Kampf gegen den berühmten T-Rex zu sehen. Spannend wird es vor allem dann, wenn Lara scheitert: Statt einer ausführlich inszenierten, besonders brutalen Todesszene blendet das Spiel offenbar schlicht aus.

Für Fans der neueren Tomb-Raider-Spiele ist das eine auffällige Änderung. Denn gerade die Survivor-Trilogie war für ihre drastischen Game-Over-Szenen bekannt.

Lara stirbt offenbar nicht mehr ganz so grausam

In Tomb Raider von 2013 setzte Crystal Dynamics bewusst auf einen härteren Ton. Die damalige Neuinterpretation zeigte Lara nicht als sofort souveräne Action-Ikone, sondern als junge Überlebende, die körperlich und seelisch an ihre Grenzen gebracht wird.

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Das zeigte sich auch in den Todesanimationen. Wurde Lara getötet, inszenierte das Spiel dies teilweise extrem brutal. Sie wurde aufgespießt, zerquetscht, von Ästen durchbohrt oder auf andere Weise sehr direkt und unangenehm aus dem Spiel gerissen.

some t-rex death animations and i kinda like the cut to black pic.twitter.com/ChJZZG0shb — ☆ jean-baptiste ☆ (@artworkbyjb) June 11, 2026

Diese Szenen passten zwar zur düsteren Ausrichtung des Reboots, wurden aber auch häufig kritisiert. Manche Spieler empfanden die Darstellung als zu drastisch, andere warfen dem Spiel vor, Laras Leiden zu sehr auszuschlachten.

Bei Tomb Raider: Legacy of Atlantis scheint Crystal Dynamics nun bewusst einen anderen Weg einzuschlagen. Im neuen Gameplay-Material endet ein gescheiterter Moment gegen den T-Rex nicht in einer expliziten Szene, sondern in einem schnellen Fade to Black. Der Tod wird angedeutet, aber nicht ausgespielt.

Legacy of Atlantis will offenbar wieder mehr Abenteuer als Überlebenshorror sein

Diese Änderung passt zu dem, was Crystal Dynamics bisher über Legacy of Atlantis gezeigt und kommuniziert hat. Das Spiel ist keine einfache 1:1-Neuauflage des ersten Tomb Raider, sondern eine moderne Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer aus dem Jahr 1996.

Gleichzeitig soll es die verschiedenen Versionen von Lara zusammenführen. Die sogenannte „Unified Lara“ soll Elemente der klassischen Abenteurerin mit der moderneren, verletzlicheren Lara der Survivor-Trilogie verbinden.

Genau deshalb ist die Tonfrage so interessant. Legacy of Atlantis muss nicht nur alte Levels, Rätsel und Schauplätze modernisieren, sondern auch entscheiden, welche Lara hier eigentlich im Mittelpunkt steht.

Die bisher gezeigten Szenen wirken deutlich farbenfroher, abenteuerlicher und näher am klassischen Tomb Raider als an der dreckigen, blutigen Überlebensgeschichte von 2013. Der Verzicht auf übertrieben brutale Todesszenen wäre also kein Zufall, sondern ein weiterer Hinweis auf diesen Kurswechsel.

Der T-Rex bleibt gefährlich, aber nicht mehr schockierend brutal

Dabei bedeutet weniger explizite Gewalt nicht, dass das Spiel harmlos wird. Der T-Rex gehört zu den ikonischsten Momenten des Originals. Schon 1996 war die Begegnung im Lost Valley ein Schockmoment, weil Lara plötzlich einem Dinosaurier gegenüberstand.

In Legacy of Atlantis dürfte diese Szene noch deutlich spektakulärer ausfallen. Moderne Technik, neue Animationen und überarbeitete Kämpfe geben Crystal Dynamics mehr Möglichkeiten, die Begegnung dramatisch aufzubauen.

Der Unterschied liegt offenbar in der Darstellung von Laras Scheitern. Während die Survivor-Trilogie den Tod oft als Schockbild inszenierte, scheint Legacy of Atlantis eher auf Andeutung zu setzen.

Das kann sogar besser zum klassischen Tomb-Raider-Gefühl passen. Die alten Spiele waren gefährlich und teilweise ebenfalls gnadenlos, aber sie machten aus Laras Tod meist kein lang ausgespieltes Spektakel. Der Fokus lag stärker auf Abenteuer, Erkundung, Rätseln und dem Gefühl, eine gefährliche antike Welt zu betreten.

Fans diskutieren: Rückkehr zur Klasse oder weichgespült?

Wie zu erwarten, sorgt die Änderung in der Community für unterschiedliche Reaktionen. Einige Fans begrüßen, dass Lara nicht mehr in jeder Game-Over-Szene besonders grausam leiden muss. Für sie passt der neue Ansatz besser zu einer Lara, die wieder stärker als erfahrene Abenteurerin auftreten soll.

Andere finden den Fade to Black zu zahm. Sie argumentieren, dass auch ältere Tomb-Raider-Spiele durchaus brutale Momente hatten und dass ein gefährlicher T-Rex entsprechend bedrohlich wirken sollte.

Beide Seiten haben einen Punkt. Tomb Raider darf gefährlich sein. Wenn Lara in Ruinen klettert, gegen wilde Tiere kämpft und tödlichen Fallen entgeht, muss das Risiko spürbar bleiben. Gleichzeitig muss das Spiel nicht jede Niederlage in eine möglichst schockierende Szene verwandeln.

Gerade nach der Survivor-Trilogie wirkt die Zurückhaltung fast wie ein bewusstes Statement: Lara Croft soll nicht mehr vor allem als Opfer extremer Gewalt inszeniert werden, sondern wieder als Abenteurerin, Archäologin und Actionheldin.

Die Survivor-Trilogie war wichtig, aber nicht alles muss zurückkehren

Die Survivor-Trilogie hat Tomb Raider modernisiert und Lara Croft für eine neue Generation neu aufgebaut. Sie zeigte eine jüngere, verletzlichere Lara, die sich ihren Weg zur Heldin erst erkämpfen musste.

Dieser Ansatz war wichtig. Er gab der Figur mehr emotionale Erdung und machte die Reihe filmischer. Gleichzeitig hatte er aber auch Nebenwirkungen. Besonders der erste Reboot von 2013 setzte sehr stark auf Leid, körperliche Verletzung und Überlebenskampf.

Mit Legacy of Atlantis steht Crystal Dynamics nun vor einer anderen Aufgabe. Das Spiel soll nicht noch einmal erzählen, wie Lara zur Überlebenden wird. Es soll zeigen, wie Lara zu der Ikone wird, die Fans aus den klassischen Spielen kennen.

Dazu passt ein Ton, der zwar gefährlich, aber nicht permanent grausam ist. Lara darf fallen, scheitern und sterben. Aber das Spiel muss daraus nicht jedes Mal eine kleine Horrorszene machen.

Auch die Spielstruktur deutet auf mehr klassisches Tomb Raider hin

Nicht nur bei der Gewaltdarstellung rückt Legacy of Atlantis offenbar näher an die Klassiker. Crystal Dynamics beschreibt das Spiel als vollständige Neuinterpretation des ersten Tomb Raider mit erweiterten Umgebungen, moderner Steuerung, überarbeitetem Kampf, Rätseln und Erkundung.

Auch separate Schwierigkeitseinstellungen für Kampf, Traversal und Rätsel sollen zurückkehren. Dadurch können Spieler den Fokus stärker anpassen, je nachdem, ob sie eher Rätsel, Kämpfe oder Erkundung herausfordernd finden. Genau solche Optionen könnten helfen, den Spagat zwischen moderner Zugänglichkeit und klassischem Anspruch zu schaffen.

Das ist wichtig, denn Tomb Raider war nie nur Action. Die besten Teile der Reihe lebten von Einsamkeit, Entdeckung, kniffligen Räumen und dem Gefühl, wirklich in ein vergessenes Grab einzudringen.

Wenn Legacy of Atlantis diesen Kern trifft, braucht es keine übertrieben brutalen Todesszenen, um intensiv zu wirken.

Release im Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027. Entwickelt wird das Spiel von Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Flying Wild Hog. Bestätigt sind Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Die Neuauflage soll Laras erstes Abenteuer in moderner Form zurückbringen und gleichzeitig eine Brücke zwischen klassischer Lara und Survivor-Lara schlagen.

Dass die grausamen Todesanimationen der Survivor-Trilogie offenbar nicht in gleicher Form zurückkehren, dürfte für manche Fans enttäuschend sein. Für die neue Ausrichtung von Tomb Raider könnte es aber genau richtig sein.

Denn Legacy of Atlantis scheint nicht beweisen zu wollen, wie viel Lara aushalten kann.

Es will offenbar wieder zeigen, warum sie überhaupt zur Legende wurde.