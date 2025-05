Kostenlose DOOM The Dark Ages Skins erhalten – So funktioniert das Bethesda Angebot

Mit der Veröffentlichung von DOOM: The Dark Ages am 15. Mai 2025 hat Bethesda Softworks einen neuen Meilenstein im legendären DOOM-Franchise gesetzt. Dieses Spiel, das als Prequel zu DOOM (2016) fungiert, führt die Spieler zurück in eine techno-mittelalterliche Welt, in der der Doom Slayer gegen die Mächte der Hölle kämpft.

Parallel zur Veröffentlichung von DOOM: The Dark Ages hat Bethesda eine spannende Überraschung für die Fans parat: ein kostenloses kosmetisches Bundle, das unter anderem die neue Butcher DOOM Slayer Skin beinhaltet. Diese Aktion zeigt, dass Bethesda, einst berüchtigt für seine Microtransactions, auch in der Lage ist, großzügige Angebote zu machen.

Wie erhältst du das kostenlose DOOM: The Dark Ages Skin?

Wie kommst du an die Gratis-Skins? Um das Bundle zu erhalten, musst du dich auf der Bethesda-Website für E-Mail-Updates anmelden und dann auf „Jetzt einfordern“ klicken. Wichtig ist, dass du die gleiche E-Mail-Adresse verwendest, die mit deinem Bethesda.net-Konto verknüpft ist. Die Aktion läuft vom 15. Mai bis zum 27. Juni 2025, sodass genügend Zeit bleibt, um sich die Skins zu sichern.

Bethesda weist darauf hin, dass du die Gegenstände auch dann behalten kannst, wenn du später den E-Mail-Service wieder abbestellst. Es bleibt allerdings unklar, ob Spieler, die sich bereits vor dem 15. Mai 2025 für die E-Mails registriert haben, ebenfalls von diesem Angebot profitieren können.

Was beinhaltet das kostenlose Bethesda Kosmetik-Bundle?

Welche Inhalte sind im Bundle enthalten? Neben der Butcher DOOM Slayer Skin für DOOM: The Dark Ages umfasst das Bundle auch mehrere exklusive Gegenstände für andere Bethesda-Spiele:

Beelzebilly Anzug für Fallout 76

76 Beelzebilly Kopf für Fallout 76

Mr. Demonic Rucksack für Fallout 76

Lux Slayer Special Edition Set für DOOM Eternal

Majestic Archvile Special Edition Set für DOOM Eternal

Nightmare Marauder Special Edition Set für DOOM Eternal

Dieses kostenlose Promo-Angebot ist ein klarer Gewinn für DOOM-Fans, bietet aber auch Fallout-Spielern interessante Extras.

Wie nutzt du die kostenlosen DOOM: The Dark Ages Skins und andere In-Game-Kosmetika?

Wie wendest du die neuen Skins an? Sobald du die Gegenstände auf der Bethesda-Website eingelöst hast, findest du sie in deiner Transaktionshistorie. Jeder Titel hat dabei seine eigene Methode, die Skins zu verwenden:

DOOM: The Dark Ages: Die Butcher DOOM Slayer Skin findest du im Hauptmenü unter Extras. Wähle Slayer Skins, um dein Aussehen zu ändern.

Die Butcher DOOM Slayer Skin findest du im Hauptmenü unter Extras. Wähle Slayer Skins, um dein Aussehen zu ändern. Fallout 76: Den Beelzebilly Anzug und Kopf kannst du an einer beliebigen Rüstungswerkbank im Spiel herstellen und im Pip-Boy unter Kleidung anlegen. Der Mr. Demonic Rucksack kann an einer Rüstungswerkbank modifiziert und einem bestehenden Rucksack hinzugefügt werden.

Den Beelzebilly Anzug und Kopf kannst du an einer beliebigen Rüstungswerkbank im Spiel herstellen und im Pip-Boy unter Kleidung anlegen. Der Mr. Demonic Rucksack kann an einer Rüstungswerkbank modifiziert und einem bestehenden Rucksack hinzugefügt werden. DOOM Eternal: Im Hauptmenü unter Anpassen kannst du Slayer, Archvile oder Marauder auswählen, um deine Skins und Waffen-Skins zu ändern. Auch das Ändern von Namensschild und Icon ist möglich.

Interessierst du dich für das neue DOOM: The Dark Ages oder die kostenlosen Inhalte? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!