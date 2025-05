McFarlane Toys enthüllt erste Elite Edition Figur – Doom Slayer aus DOOM The Dark Ages

McFarlane Toys hat kürzlich seine erste Elite Edition Figur angekündigt: den Doom Slayer aus dem kommenden Spiel DOOM: The Dark Ages. Diese 18 cm große Figur wird ab dem 15. Mai 2025 verfügbar sein und bietet Sammlern und Fans von Doom eine hochwertige Ergänzung zu ihrer Sammlung. Die Elite Edition verspricht, mit einem besonders sorgfältig gestalteten Design und einer hochwertigen Bemalung zu überzeugen.

Die Doom Slayer Figur ist mit einem Kunstfellumhang ausgestattet und enthält vier detaillierte Waffen, zwei austauschbare Hände, eine Präsentationsbasis und eine Kunstkarte. Verpackt wird die Figur in einer neu gestalteten Fensterbox mit goldenen Folienakzenten, die das Sammlerstück perfekt in Szene setzen. Zusätzlich wird McFarlane Toys ein neues Belohnungssystem namens Elite Points einführen, dessen Details jedoch noch ausstehen.

Erhältlichkeit und Preise

Wann und wo kannst du die Figur kaufen? Die Vorbestellungen für die Doom Slayer Figur werden am 15. Mai 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf Plattformen wie Entertainment Earth, Amazon und eventuell auch Walmart starten. Die genauen Links und weitere Informationen werden nach dem offiziellen Start bekanntgegeben.

Der Preis für die Figur wurde noch nicht offiziell bestätigt, allerdings erwarten Sammler, dass die hochwertige Verarbeitung und der exklusive Charakter der Elite Edition sich im Preis widerspiegeln werden. Die Doom Slayer Figur ist eine spannende Erweiterung für jeden Fan der Serie und wird sicherlich ein Highlight in jeder Sammlung sein.

DOOM: The Dark Ages – Gameplay und Story

Was erwartet dich im neuen Doom-Spiel? DOOM: The Dark Ages ist die neueste Ausgabe in der ikonischen Doom-Reihe, entwickelt von id Software. Das Spiel bietet ein neues, schwereres Kampferlebnis im Vergleich zu den vorherigen Titeln. Der Doom Slayer wird als „eiserner Panzer“ dargestellt, mit erweiterten Nahkampfmöglichkeiten und einem Slow-Motion-Glory-Kill-Feature für bessere Kontrolle während der Kämpfe.

Die Einführung neuer Waffen wie der Schildsäge und der Möglichkeit, Fahrzeuge wie einen kybernetischen Drachen zu steuern, erweitert das Gameplay erheblich. Das Spiel erzählt die Ursprünge des Doom Slayers in einem techno-mittelalterlichen Setting und legt einen größeren Schwerpunkt auf die Geschichte und Charakterentwicklung.

Über McFarlane Toys

Was macht McFarlane Toys besonders? McFarlane Toys, gegründet von Todd McFarlane, ist bekannt für seine detaillierten Modell-Actionfiguren, die Charaktere aus Filmen, Comics, Videospielen und mehr darstellen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tempe, Arizona, und wurde 1994 gegründet. Seitdem hat es sich einen Namen gemacht, indem es Figuren mit außergewöhnlichem Detailgrad und Qualität herstellt.

Die Einführung der Elite Edition Figuren ist ein weiterer Schritt, um die Messlatte für Sammlerfiguren höher zu legen. Mit Lizenzen für beliebte Franchises wie DC Comics, Mortal Kombat und nun Doom, bleibt McFarlane Toys ein führender Name in der Welt der Sammlerfiguren.

Was hältst du von der neuen Doom Slayer Figur? Würdest du sie deiner Sammlung hinzufügen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!