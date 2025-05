DOOM The Dark Ages ohne Schnellreise – Spieler enttäuscht trotz Top-Bewertungen

DOOM: The Dark Ages, das neueste Kapitel der legendären DOOM-Reihe, ist kürzlich für PC, PS5 und Xbox Series X|S erschienen. Trotz seines beeindruckenden Metascores von 85 und der allgemeinen Begeisterung für die kreativen und technologischen Neuerungen gibt es einen Punkt, der unter den Fans für Unmut sorgt: die Entfernung der Schnellreise-Funktion.

Spieler-Reaktionen auf die fehlende Schnellreise

Warum sind die Fans von DOOM: The Dark Ages unzufrieden? Die Community auf der DOOM Reddit-Seite zeigt sich enttäuscht über die fehlende Möglichkeit, schnell zwischen Leveln zu reisen. In DOOM Eternal war diese Funktion ein willkommener Komfort, der es Spielern ermöglichte, verpasste Sammlerstücke einfach zu erreichen, ohne ein ganzes Level erneut spielen zu müssen.

Ein Kommentar auf Reddit bringt es auf den Punkt:

„Dark Ages ist wirklich spaßig, aber ich habe ein großes Problem: Warum gibt es keine Schnellreise? Warum muss ich ein Level komplett neu spielen, nur um ein verpasstes Sammlerstück zu bekommen?“

Die Herausforderungen der Entscheidung

Welche Auswirkungen hat das Fehlen der Schnellreise? Besonders Sammler und Perfektionisten, die das Spiel zu 100 % abschließen möchten, stehen vor zusätzlichen Herausforderungen. Die Rückkehr zu einem Level, um einzelne Gegenstände zu sammeln, bedeutet erheblichen Mehraufwand und unnötiges Backtracking.

Ein weiterer Spielerkommentar spiegelt dieses Gefühl wider:

„Ja, ich verstehe nicht warum. Die Levels sind manchmal riesig, es macht für mich keinen Sinn, warum sie die Schnellreise entfernt haben.“

Dies verdeutlicht die Frustration über diese Designentscheidung.

Die Möglichkeiten eines Updates

Könnte die Schnellreise zurückkehren? Angesichts der aktuellen Spieler-Reaktionen bleibt die Frage offen, ob id Software die Schnellreise in einem zukünftigen Update wieder einführen könnte. Bisher gibt es jedoch keine Anzeichen oder offizielle Ankündigungen, dass dies geplant ist.

DOOM: The Dark Ages ist nicht nur als Einzelkauf erhältlich, sondern auch Teil des Xbox Game Pass Ultimate. Dies ermöglicht es einer breiteren Spielerschaft, sich ein eigenes Bild vom Spiel zu machen und potentielle Designänderungen zu diskutieren.

Was denkst du? Sollte id Software die Schnellreise-Funktion zu DOOM: The Dark Ages hinzufügen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!