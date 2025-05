Sichere dir 5 überwältigend positive Steam-Spiele für nur 7,99 € mit VIP Mystery Bundle

Du bist auf der Suche nach einer spannenden Gelegenheit, einige Top-Games zu einem unschlagbaren Preis zu ergattern? Fanatical bietet dir genau das mit ihrem neuen VIP Mystery Bundle. Für nur 7,99 € erhältst du fünf mysteriöse Steam-Spiele, wobei mindestens eines davon über 15.000 Bewertungen mit der Wertung „Überwältigend positiv“ oder „Sehr positiv“ auf Steam verfügt. Dies ist eine fantastische Chance, hochwertige Spiele zu entdecken, ohne dein Budget zu sprengen.

Was macht dieses Bundle so besonders?

Was kannst du von dem VIP Mystery Bundle erwarten? Das Besondere an diesem Bundle ist, dass es nicht nur aus beliebigen Spielen besteht. Jedes der Spiele im Paket ist entweder mit „Überwältigend positiv“ oder „Sehr positiv“ und über 3.000 Bewertungen ausgezeichnet oder handelt sich um eine gut aufgenommene Neuerscheinung der letzten zwölf Monate. Diese Auswahl garantiert dir ein hochwertiges Spielerlebnis.

Gibt es AAA-Titel in diesem Bundle? Ja, das ist der Clou: Einige glückliche Käufer könnten sogar einen Premium-AAA-Titel in ihrem Paket finden. Zu den potenziellen Highlights gehören Titel wie „DOOM: The Dark Ages – Premium Edition“, „Clair Obscur: Expedition 33“, „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ und „The Last of Us Part II Remastered“. Diese Spiele sind normalerweise hochpreisig, und hier bekommst du sie möglicherweise zum Preis eines Sandwichs.

Ein weiteres Highlight: Das Pedal to the Metal Bundle

Was bietet das Pedal to the Metal Bundle? Für Rennspielfans hat Fanatical ein weiteres spannendes Angebot parat: das Pedal to the Metal Bundle. Hier kannst du aus 20 verschiedenen Spielen wählen und dein eigenes Paket zusammenstellen. Entscheide dich für mindestens drei Spiele für 4,50 € pro Spiel oder für fünf oder mehr Spiele für nur 4 € pro Spiel. Diese Spiele sind über Steam herunterladbar und auf jedem PC spielbar.

Welche Spiele sind im Pedal to the Metal Bundle enthalten? Die Auswahl reicht von realistischen Simulationen wie „WRC 10 FIA World Rally Championship – Deluxe Edition“ bis hin zu ausgefallenen Spielen wie „Tanuki Sunset“, in dem du als longboardfahrender Waschbär unterwegs bist. Diese Diversität bietet für jeden Rennspiel-Enthusiasten das passende Erlebnis.

Wie lange gelten die Angebote?

Wie lange sind die Bundles verfügbar? Diese Angebote sind zeitlich begrenzt, also solltest du dich beeilen, wenn du eines dieser Bundles ergattern möchtest. Fanatical ist bekannt für seine attraktiven Deals, und die Nachfrage kann hoch sein. Es lohnt sich, regelmäßig vorbeizuschauen und keine Gelegenheit zu verpassen.

Interessiert an weiteren Neuigkeiten und Angeboten in der Gaming-Welt? Teile uns in den Kommentaren mit, welche Spiele du dir im VIP Mystery Bundle erhoffst und ob du schon Erfahrungen mit Fanaticals Bundles gemacht hast!