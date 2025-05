Neue Wege für id Software – Doom The Dark Ages und mögliche Rückkehr von Gaming-Klassikern

Mit der Veröffentlichung von DOOM: The Dark Ages zeigt id Software erneut, dass sie bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Das Spiel hebt sich durch ein mittelalterliches Fantasy-Setting und neue Gameplay-Mechaniken wie Parieren von seinen Vorgängern ab. Dies zeigt, dass id Software nicht davor zurückschreckt, sich von den gewohnten Pfaden zu lösen. Doch was kommt nach DOOM: The Dark Ages?

Quake – Ein Klassiker kehrt zurück?

Warum sollte Quake wiederbelebt werden? Quake ist zweifellos eines der bedeutendsten Franchise von id Software. Diese schnelle FPS-Serie hat den Online-Multiplayer revolutioniert und bietet spannende Einzelspielerkampagnen. Obwohl Quake Champions seit einigen Jahren existiert, konnte es den Erfolg früherer Spiele nicht ganz wiederholen. Ein neues Quake, das sowohl Einzel- als auch Mehrspielermodi vereint, könnte die perfekte Ergänzung zu DOOM: The Dark Ages sein und die eingeführte mittelalterliche Ästhetik weiterführen.

Orcs & Elves – Ein unerwartetes Comeback

Was macht Orcs & Elves zu einem interessanten Kandidaten für eine Rückkehr? In den 2000er Jahren veröffentlichte id Software einige RPGs für Mobiltelefone, darunter Orcs & Elves. Diese originelle Fantasy-IP bietet Potenzial für eine moderne Neuinterpretation. Ein First-Person-RPG, das auf den Mechaniken von Orcs & Elves basiert, könnte die Fans von Spielen wie Avowed oder The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered begeistern und id Software die Möglichkeit geben, neue Design-Herausforderungen zu meistern.

Heretic – Die Rückkehr eines Kultklassikers

Warum sollte Heretic neu aufgelegt werden? Heretic war einer der ersten Shooter, die Inventarmanagement einführten und Spielern die Möglichkeit gaben, sich in alle Richtungen zu bewegen. Die düstere Atmosphäre des Spiels könnte mit moderner Technologie neu interpretiert werden. Da Xbox nun Raven Software besitzt, das ursprüngliche Entwicklerstudio von Heretic, stehen einer Neuauflage keine rechtlichen Hürden im Weg.

Hexen – Ein weiteres Stück Gaming-Geschichte

Was macht Hexen zu einer guten Wahl für eine Wiederbelebung? Hexen, ein spiritueller Nachfolger von Heretic, zeichnete sich durch seine Charakterklassen und das offene Leveldesign aus. Diese Elemente könnten im modernen Gaming-Kontext neu interpretiert werden. Phil Spencer von Xbox hat bereits Interesse an der Reihe gezeigt, was die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr erhöht.

Commander Keen – Der Ursprung von id Software

Warum verdient Commander Keen eine Wiederbelebung? Commander Keen ist eine Serie von 2D-Platformern, die id Software bekannt gemacht hat. Obwohl eine Rückkehr unwahrscheinlich erscheint, könnte ein neuer Ansatz im Spieldesign nach drei DOOM-Spielen in Folge erfrischend sein. Es wäre schade, wenn dieses wichtige Stück Gaming-Geschichte in Vergessenheit gerät.

Die Frage bleibt, welche dieser Franchises id Software als nächstes aufgreifen wird.