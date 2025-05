DOOM The Dark Ages – Die Top 5 Waffen für den ultimativen Sieg gegen Dämonen

Die Veröffentlichung von DOOM: The Dark Ages, dem neuen Spiel von Bethesda und id Software, steht kurz bevor. Fans des DOOM-Franchise können sich auf ein Abenteuer freuen, das in einer mittelalterlichen Welt angesiedelt ist. In dieser neuen Ausgabe kämpft der Slayer Seite an Seite mit den Sentinels von Argent D’Nur gegen die Dämonen der Hölle. Wie bei jedem DOOM-Spiel sind auch hier die Waffen ein zentraler Bestandteil des Gameplays. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die fünf besten Waffen, die DOOM: The Dark Ages zu bieten hat.

Ballistic Force Crossbow

Was macht die Ballistic Force Crossbow so mächtig? Die Ballistic Force Crossbow (BFC) ist eine neue Interpretation der berühmten BFG-Waffe aus früheren DOOM-Teilen. In DOOM: The Dark Ages wird sie als mächtige Armbrust dargestellt, die eine gewaltige grüne Explosion entfesselt, um Dämonen zu vernichten. Mit nur drei Bolzen, die der Slayer gleichzeitig tragen kann, bleibt die Munition knapp, doch die BFC ist zweifellos die stärkste Waffe im Spiel und eine wertvolle Ergänzung im Arsenal des Slayers.

Rocket Launcher

Wie verbessert der Rocket Launcher das Überleben des Slayers? Der Rocket Launcher ist eine ikonische Waffe von id Software und in DOOM: The Dark Ages mit einem besonderen Upgrade versehen. Spieler können den Rocket Launcher so anpassen, dass selbstausgelöster Schaden den Slayer heilt, nachdem eine erfolgreiche Parieraktion ausgeführt wurde. Dies ist besonders nützlich in der aggressiven Kampfumgebung des Spiels, in der Spieler oft nah an ihre Gegner herankommen.

Cycler

Warum ist der Cycler die beste Wahl gegen Energiefelder? Der Cycler ist eine Plasmawaffe, die sich in DOOM: The Dark Ages besonders gegen Gegner mit Energieschilden bewährt. Im Gegensatz zum Accelerator, der ebenfalls im Spiel ist, bietet der Cycler eine hohe Genauigkeit und fügt Gegnern den Schock-Effekt zu, was den Schaden durch den Slayer erhöht. Bei der Zerstörung eines geschockten Gegners überträgt sich der Effekt auf nahegelegene Feinde, was ihn zu einer idealen Wahl für den Kampf gegen Gruppen macht.

Shredder

Welche Vorteile bietet der Shredder im Fernkampf? Der Shredder ist die Sturmgewehr-Variante in DOOM: The Dark Ages und eignet sich hervorragend für den Fernkampf. Jede Kugel verursacht gleichbleibenden Schaden, unabhängig von der Entfernung. Dank seiner geradlinigen Schussbahn ist der Shredder besonders nützlich in Eins-gegen-Eins-Kämpfen. Ein Upgrade namens Ricochet lässt Kugeln von einem getroffenen Gegner abprallen, was sich gegen kleinere Feinde und mächtigere Gegner als vorteilhaft erweist.

Super Shotgun

Warum bleibt das Super Shotgun eine der besten Waffen? Das Super Shotgun ist in DOOM: The Dark Ages eine der vielseitigsten Waffen. Durch die häufigen Nahkämpfe im Spiel ist es die perfekte Wahl für die meisten Begegnungen mit Dämonen. Mit einem verbesserten Schild und einer Flail kann der Spieler fast jeden Gegner, einschließlich Bosse, effektiv bekämpfen. Einzig die Effektivität gegenüber Energieschilden lässt zu wünschen übrig, was jedoch durch ein Upgrade des Slayerschilds kompensiert werden kann.

DOOM: The Dark Ages wird am 15. Mai 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht. Lass uns in den Kommentaren wissen, welche Waffe dein Favorit ist und warum!