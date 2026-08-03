Xbox Game Pass – Diese 4 Spiele fliegen am 15. August 2026 raus

Der Xbox Game Pass verliert schon bald vier weitere Spiele. Am 15. August 2026 verschwinden mehrere hoch bewertete Titel aus dem Abo, darunter das gefeierte Abenteuer Firewatch und der Koop-Shooter Aliens: Fireteam Elite.

Nachdem Microsoft bereits am 31. Juli 2026 insgesamt acht Spiele entfernt hatte, setzt sich der regelmäßige Wechsel im Katalog damit fort. Wer einen der betroffenen Titel noch abschließen möchte, hat dafür knapp zwei Wochen Zeit.

Diese vier Spiele verlassen den Game Pass

Welche Spiele werden am 15. August 2026 entfernt? Die neue Abgangsrunde betrifft Konsolen, PC und Cloud-Gaming. MENACE steht hingegen ausschließlich über den PC Game Pass zur Verfügung.

Atlas Fallen: Reign of Sand für Konsole, PC und Cloud

MENACE für PC

Aliens: Fireteam Elite für Konsole, PC und Cloud

Firewatch für Konsole, PC und Cloud

Besonders schmerzhaft dürfte der Verlust von Firewatch sein. Das 2016 veröffentlichte Abenteuer erzählt eine kompakte Geschichte über komplexe Charaktere und ein rätselhaftes Ereignis in der Wildnis. Mit einer ungefähren Spielzeit von vier Stunden lässt sich der Titel problemlos vor dem Stichtag beenden.

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Atlas Fallen: Reign of Sand richtet sich dagegen an Fans actionreicher Rollenspiele. Ihr bekämpft riesige Monster, bewegt euch mit hoher Geschwindigkeit durch eine sandige Fantasy-Welt und könnt die Kampagne allein oder gemeinsam im Koop-Modus bestreiten.

Genügend Zeit für eine letzte Runde

Wie lange dauern die betroffenen Game-Pass-Spiele? Sowohl Atlas Fallen: Reign of Sand als auch Aliens: Fireteam Elite lassen sich ungefähr innerhalb von zehn Stunden durchspielen. Wer zusätzliche Inhalte, Nebenaufgaben und weitere Aktivitäten mitnehmen möchte, sollte jeweils eher mit rund 20 Stunden rechnen.

Aliens: Fireteam Elite kombiniert einen Third-Person-Shooter mit Survival-Horror-Elementen. Gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Marines oder computergesteuerten Begleitern geht es gegen ganze Horden von Xenomorphs. Gerade im Koop-Modus bietet sich der Shooter für einige intensive Abende vor dem 15. August 2026 an.

Den größten Zeitaufwand bringt voraussichtlich MENACE mit. Das taktische Rollenspiel befindet sich noch in der Game Preview und ist damit nicht vollständig fertiggestellt. Dennoch bietet die aktuelle Version bereits ungefähr 20 Stunden Spielzeit und dürfte besonders Fans rundenbasierter Gefechte im Stil von XCOM ansprechen.

Wer eines der vier Spiele dauerhaft behalten möchte, kann es unabhängig vom Abonnement kaufen. Die betroffenen Titel sind bis zu ihrem geplanten Game-Pass-Abgang am 15. August 2026 reduziert erhältlich.

Neue Veröffentlichungen sorgen für Nachschub

Welche neuen Spiele erscheinen im August 2026 im Xbox Game Pass? Trotz der Abgänge bleibt der Monat gut gefüllt. Bereits am 4. August 2026 erscheint Beast of Reincarnation als Day-One-Titel im Abo. Das Action-Rollenspiel stammt von Game Freak und verbindet Echtzeitkämpfe mit strategischen Elementen.

Am 6. August 2026 folgt Monsters Are Coming, bevor Sandustry am 13. August 2026 zunächst als Game Preview in den Dienst aufgenommen wird. Den Abschluss bildet Resonance: A Plague Tale Legacy am 27. August 2026, das eine neue Geschichte innerhalb des düsteren A-Plague-Tale-Universums erzählt.

Welches der vier Spiele möchtet ihr noch beenden, bevor es den Xbox Game Pass am 15. August 2026 verlässt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.