Nintendo Klage gegen Palworld – neue Akten deuten auf geringere Reichweite

Nintendos Patentklage gegen den Palworld-Entwickler Pocketpair wirkt plötzlich deutlich weniger bedrohlich als noch 2024. Neue öffentliche Unterlagen deuten darauf hin, dass Nintendo und The Pokémon Company ihre Forderungen so verändert haben, dass die praktische Reichweite des Verfahrens stark geschrumpft ist. Für Palworld und den geplanten Versionssprung auf 1.0 ist das ein wichtiges Signal.

Zur Erinnerung: Im September 2024 reichten Nintendo und The Pokémon Company in Japan Klage ein. Im Zentrum standen mehrere Patente, die beide Unternehmen gemeinsam halten. Gefordert wurden Schadensersatz sowie eine Unterlassungsverfügung, die weitere Patentverletzungen verhindern sollte.

Pocketpair wies die Vorwürfe zurück und ging zugleich in die Offensive: Das Studio stellte die Gültigkeit der betroffenen Patente infrage. Inhaltlich drehte sich der Streit unter anderem um Gameplay-Systeme wie das Einfangen virtueller Kreaturen und den Wechsel reitbarer Mounts während der Nutzung.

Reduzierte Forderungen verändern die Lage

Welche neuen Entwicklungen schwächen die Klage gegen Palworld? In öffentlichen Akten tauchen Änderungen auf, die Nintendo und The Pokémon Company im November 2025 vorgenommen haben. Demnach wurde der beantragte Rechtsschutz in der Sache angepasst und damit offenbar deutlich enger gefasst.

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Der entscheidende Punkt: Die Änderungen sollen den Fokus auf ältere Palworld-Versionen verlagern, also auf Builds, die noch vor den Anpassungen Mitte 2025 erschienen sind. Diese Änderungen am Spiel hatte Pocketpair nach eigener Linie als Reaktion auf den Rechtsstreit vorgenommen, was die aktuelle Version inhaltlich vom ursprünglich beanstandeten Zustand trennt.

Damit wird es für Nintendo und The Pokémon Company schwieriger, über das Verfahren noch spürbaren Einfluss auf das heutige Palworld zu nehmen. Nach Einschätzung aus der Patentbeobachtung lässt die neue Anspruchsformulierung praktisch keinen Weg mehr offen, um gegen die derzeit verfügbaren Versionen auf irgendeiner Plattform eine wirklich relevante Abhilfe zu erreichen.

Bedeutung für Palworld 1.0 und die kommenden Gerichtstermine

Was bedeutet das für den Release von Palworld 1.0 am 10. Juli 2026? Sollte sich diese Entwicklung bestätigen, sinkt das Risiko, dass das laufende Verfahren den 1.0-Launch noch ernsthaft gefährden könnte. Gerade für Fans, die auf den großen Versionssprung warten, ist das eine der zentralen Nachrichten: Ein unmittelbarer juristischer Bremsklotz für die aktuelle Fassung scheint deutlich unwahrscheinlicher geworden zu sein.

Ganz erledigt ist die Sache aber nicht. Das Verfahren läuft weiter und bekommt bereits im Herbst den nächsten wichtigen Termin: Am 1. Oktober 2026 ist beim Tokioter Bezirksgericht eine Beweispräsentation beider Seiten angesetzt. Das ist der Moment, in dem sich das Verfahren erfahrungsgemäß von den Anträgen stärker zur Substanz bewegt.

Am 9. November 2026 wird zudem erwartet, dass das Gericht seine vorläufige Sicht auf den Fall signalisiert. Das könnte der bislang klarste Hinweis werden, wie viel von Nintendos ursprünglicher Argumentation überhaupt noch tragfähig ist.

Wie seht ihr das: Ist für euch mit den neuen Entwicklungen der größte Druck von Palworld weg, oder rechnet ihr trotzdem noch mit Überraschungen bis zum 1.0-Release? Schreibt eure Einschätzung gerne in die Kommentare.