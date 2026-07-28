Final Fantasy 14 auf Switch 2 – 117,2 GB Download, neuer Größenrekord

Final Fantasy 14 steht kurz davor, auf der Nintendo Switch 2 einen ziemlich wilden Rekord zu knacken. Square Enix hat im Rahmen des offiziellen eShop-Eintrags die Installationsgröße der Switch-2-Version bestätigt und die hat es in sich: 117,2 GB. Damit wird das MMO nicht nur zu einem der größten Downloads auf der Plattform, sondern setzt sich auch an die Spitze der größten Einzelspiele nach Dateigröße.

Für viele dürfte das vor allem eine sehr praktische Frage aufwerfen: Reicht der interne Speicher überhaupt aus, oder ist eine Speichererweiterung Pflicht? Denn 117,2 GB sind fast die Hälfte des eingebauten Speichers der Konsole und lassen wenig Platz für weitere große Titel.

Die Rekordzahl auf Nintendo Switch 2

Wie groß ist Final Fantasy 14 auf Nintendo Switch 2? Laut dem offiziellen Nintendo-eShop-Eintrag benötigt Final Fantasy 14 auf Nintendo Switch 2 insgesamt 117,2 GB Speicherplatz. Damit stellt der Titel einen neuen Rekord für die größte Installationsgröße eines einzelnen Spiels auf der Plattform auf.

Zum Vergleich: Der bisherige Spitzenreiter unter den Einzelspielen war Final Fantasy 7 Rebirth mit 91,8 GB. Square Enix dominiert damit weiterhin auffällig die oberen Ränge, wenn es um riesige Downloads geht.

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Interessant ist auch der Blick auf Sammlungen: Aktuell hält Square Enix ebenfalls den Rekord für die größte Gesamtgröße eines Pakets auf Switch 2, denn die Kingdom-Hearts-Sammlung bringt es zusammen auf 131 GB. Final Fantasy 14 ist als einzelnes Spiel zwar kleiner als dieses Gesamtpaket, rückt aber sehr nah heran.

Warum das MMO so viel Speicher frisst

Warum ist die Switch-2-Version von Final Fantasy 14 so groß? Der Hauptgrund ist simpel: Auf Switch 2 soll die komplette, ungekürzte Fassung landen. Square Enix packt alle fünf Erweiterungen in diese Version, also den aktuellen Stand der Inhalte.

Enthalten sind:

Heavensward

Stormblood

Shadowbringers

Endwalker

Dawntrail

Wer das MMO schon länger verfolgt, weiß, wie stark Final Fantasy 14 über die Jahre angewachsen ist. Nach dem ursprünglichen Fehlstart im Jahr 2010 kam 2013 der komplette Neustart als A Realm Reborn und seitdem wuchs das Spiel mit jeder Erweiterung um neue Gebiete, Jobs, Völker, Raids und Story-Inhalte.

Release, Editionen, Abo und Ausblick

Wann erscheint Final Fantasy 14 auf Nintendo Switch 2? Der Release ist für den 4. August 2026 angesetzt. Nach dem Fan Festival in Berlin wurde nicht nur das Datum genannt, sondern auch die Switch-2-Version offiziell im eShop gelistet.

Welche Editionen sind geplant? Square Enix hat mehrere Varianten bestätigt, inklusive unterschiedlicher Inhaltsumfänge. Genannt wurden eine Starter Edition mit Zugriff auf die ersten drei Erweiterungen, eine Complete Edition mit allen fünf Erweiterungen sowie eine Complete Collector’s Edition, die zusätzlich die jeweiligen Sammlerboni wie Mounts, Minions und Waffen enthält.

Wichtig für alle, die neu einsteigen: Zusätzlich zum Kauf ist auf Switch 2 auch ein monatliches Abo erforderlich, um Final Fantasy 14 spielen zu können. Der monatliche Beitrag soll im ersten Monat auf Switch 2 allerdings nicht berechnet werden, da Square Enix in dieser Anfangsphase mit möglichen Serverproblemen rechnet.

Und der Speicherhunger dürfte noch nicht am Ende sein: Mit der nächsten großen Erweiterung Evercold, die für Januar 2027 geplant ist, könnte Final Fantasy 14 perspektivisch sogar die 131 GB der Kingdom-Hearts-Sammlung übertreffen.

Wie seht ihr das: Sind 117,2 GB für ein MMO auf einer Nintendo-Konsole für euch okay, oder ist das schon zu viel des Guten? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.