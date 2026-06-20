Steam Controller 2 – Valve verschiebt viele Bestellungen auf 2027

Valve dämpft die Vorfreude auf den neuen Steam Controller: Wer jetzt noch bestellt oder seine Reservierung spät abgegeben hat, muss sich auf deutlich längere Wartezeiten einstellen. Das Unternehmen hat angekündigt, dass ein Teil der Bestellungen nicht mehr 2026 ausgeliefert wird, sondern erst irgendwann in 2027.

Damit trifft es ausgerechnet viele, die nach der Enthüllung des zweiten Steam Controllers schnell zugreifen wollten. Während frühe Reservierungen bereits ausgeliefert wurden, wächst die Nachfrage offenbar schneller als die Produktionskapazitäten.

Neue Lieferfenster für Reservierungen

Wann kommt der Steam Controller bei neuen Bestellungen an? Valve nennt drei grobe Zeitfenster, in die bestehende Reservierungen einsortiert werden. Wer früher reserviert hat, soll auch früher beliefert werden. Besonders bitter: Bestellungen, die ab dem 18. Juni 2026 eingegangen sind, sollen laut Valve nicht vor 2027 ankommen.

Die aktuell kommunizierten Lieferfenster sind:

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September 2026

Dezember 2026

2027 (ohne nähere Eingrenzung innerhalb des Jahres)

Reservierende können laut Valve auf der Steam-Controller-Seite einsehen, welchem Zeitfenster ihre Bestellung zugeordnet wurde. Weitere Updates sollen folgen, sobald Valve den 2027er-Zeitraum genauer eingrenzen kann.

Hohe Nachfrage trifft auf angespannte Hardware-Lage

Warum verschiebt Valve die Auslieferung? Valve spricht von extrem hoher Nachfrage und will die Erwartungen rund um die Ankunftstermine entsprechend steuern. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass es die Geräte weiter produzieren möchte, auch wenn absehbar ist, dass nur ein Teil der aktuell offenen Bestellungen überhaupt noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 verschickt werden kann.

Der Zeitpunkt der Ankündigung ist dabei nicht ideal: Der neue Steam Controller wurde zusammen mit weiterer Hardware präsentiert, darunter eine neue Steam Machine sowie das erste Steam Frame VR-Headset. Gerade bei Valve-Produkten ist die Nachfrage traditionell hoch, was man bereits bei früheren Hardware-Releases gesehen hat.

Zusätzlich steht die gesamte Branche weiterhin unter Druck, weil begehrte Chips und Prozessoren stark umkämpft sind. Das wirkt sich auf Produktionsmengen, Verfügbarkeiten und in vielen Bereichen auch auf die Preisentwicklung bei Gaming-Hardware aus. Valve bleibt davon offensichtlich nicht verschont.

Auch Steam Machine und Steam Frame bleiben weiter vage

Was ist mit Steam Machine und Steam Frame geplant? Während Steam-Controller-Fans immerhin Lieferfenster bekommen, sieht es bei den anderen angekündigten Geräten noch unkonkreter aus. Für Steam Machine und Steam Frame sind laut Valve derzeit weder Reservierungen noch Vorbestellungen möglich.

Beide Geräte sollen grundsätzlich im Sommer 2026 erscheinen, jedoch ohne konkrete Termine. Auch Preise sind weiterhin nicht offiziell bestätigt, was bei vielen Interessierten zusätzlich für Unsicherheit sorgt, die zum Release direkt einsteigen wollten.

Unterm Strich bleibt immerhin eine gute Nachricht: Valve hat keine Hinweise gegeben, dass eines der Geräte gestrichen wird. Wer einen Steam Controller will, braucht aktuell vor allem Geduld, und sollte sein zugewiesenes Lieferfenster im Blick behalten.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr schon reserviert, und in welchem Zeitfenster seid ihr gelandet? Schreibt es gerne in die Kommentare.