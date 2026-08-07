Moonlighter gratis auf Steam – Spielerrekord nach Free-to-Keep-Aktion

Die aktuelle Free-to-Keep-Aktion auf Steam beschert Moonlighter einen überraschend starken zweiten Frühling. Das bereits 2018 veröffentlichte Action-Rollenspiel hat im Zuge der Gratisaktion einen neuen Höchststand bei den gleichzeitig aktiven Steam-Nutzern erreicht.

Mehr als 12.200 Personen waren zeitweise gleichzeitig im Spiel unterwegs. Wer Moonlighter noch nicht besitzt, kann den Titel bis zum 9. August 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit kostenlos dem eigenen Steam-Konto hinzufügen und anschließend dauerhaft behalten.

Neuer Rekord nach mehr als acht Jahren

Wie erfolgreich ist die Steam-Aktion für Moonlighter? Bereits am 6. August 2026 meldete Entwickler Digital Sun das Überschreiten der Marke von 10.000 gleichzeitig aktiven Nutzern. Anschließend stieg der Wert weiter und erreichte mehr als 12.200 Personen.

Damit wurde der bisherige Steam-Rekord von 6.229 gleichzeitig aktiven Nutzern aus dem Mai 2018 nahezu verdoppelt. Für einen reinen Einzelspielertitel, dessen Veröffentlichung inzwischen mehr als acht Jahre zurückliegt, ist das ein bemerkenswertes Comeback.

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Da die kostenlose Aktion noch bis Sonntag läuft, könnte der Höchststand weiter steigen. Besonders das Wochenende dürfte zusätzliche Interessierte anlocken, die Moonlighter bislang noch nicht ausprobiert haben.

Dungeon-Abenteuer trifft Ladenverwaltung

Was erwartet euch in Moonlighter? Im Mittelpunkt steht der Händler Will, der von einem Leben als Held träumt. Dafür wagt er sich in gefährliche Dungeons, bekämpft Monster und sammelt wertvolle Beute aus fremden Dimensionen.

Nach seinen Ausflügen kehrt Will in sein Geschäft im Dorf Rynoka zurück. Dort müssen gefundene Gegenstände angeboten, Preise festgelegt, Kunden beobachtet und die Einnahmen in bessere Ausrüstung sowie den Ausbau des Ladens investiert werden.

Diese Mischung aus Action-Rollenspiel, Roguelite und Wirtschaftssimulation bildet den Kern der Spielerfahrung. Die aktuelle Version enthält zudem zahlreiche nachträglich veröffentlichte Verbesserungen, neue Räume, zusätzliche Ausrüstung, Begleiter, Minibosse und einen Neues-Spiel-Plus-Modus.

Gratisaktion bereitet den Nachfolger vor

Warum wird Moonlighter gerade jetzt verschenkt? Die Aktion dient zugleich als Werbung für Moonlighter 2: The Endless Vault. Der Nachfolger befindet sich momentan im Early Access und soll am 2. September 2026 mit Version 1.0 vollständig veröffentlicht werden.

Moonlighter 2 übernimmt den bekannten Wechsel zwischen gefährlichen Expeditionen und dem Verkauf erbeuteter Relikte, präsentiert die Welt jedoch in einer vollständig dreidimensionalen Optik. Interessierte können den kostenlosen Vorgänger somit nutzen, um das grundlegende Konzept vor dem vollständigen Start des zweiten Teils kennenzulernen.

Als weiteres Free-to-Keep-Spiel für August 2026 ist außerdem das handgezeichnete Comedy-Abenteuer Deponia angekündigt. Moonlighter bleibt vorerst jedoch das auffälligste Beispiel dafür, welchen enormen Schub eine zeitlich begrenzte Steam-Aktion selbst einem älteren Einzelspielertitel geben kann.

Habt ihr Moonlighter bereits eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt und gefällt euch die ungewöhnliche Mischung aus Dungeon-Erkundung und Ladenverwaltung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.