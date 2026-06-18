Borderlands 4 – Bounty Pack 3 mit Zane kommt am 25. Juni, Endgame am 26. Juni

Gearbox hat den nächsten großen Schwung an Inhalten für Borderlands 4 offiziell bestätigt und dabei einen klaren Termin gesetzt: Am 25. Juni 2026 startet das neue Update-Paket rund um Bounty Pack 3. Bereits einen Tag später folgt außerdem ein kostenloses Endgame-Update, das sich gezielt an erfahrene Vault Hunter richtet.

Nach einem holprigen Start der Post-Launch-Phase mit längeren Durststrecken, technischen Problemen und umstrittenen Balance-Änderungen wirkt die zuletzt überarbeitete Roadmap nun deutlich konsequenter. Schon zuvor sorgten Inhalte wie ein kostenlos vorgezogenes Bounty Pack und die erste große Story-Erweiterung für neuen Schwung, jetzt legt das Studio direkt nach.

Bounty Pack 3 bringt Zane in den Fokus

Was erscheint am 25. Juni 2026 für Borderlands 4? Mit Bounty Pack 3 erscheint ein kostenpflichtiges Content-Paket namens A Zane to Kill For, das euch in eine digitale Welt schickt. Dort soll geklärt werden, wer Zanes Digi-Clone auf dem Gewissen hat.

Laut Ankündigung führt euch der neue Abschnitt in eine neongetränkte Noir-Stadt, die über Zanes persönliche Arcade-Maschine Private Dick betreten wird. Gegnerisch wird es ebenfalls frischer: Neue Glitched-Feinde können während des Kampfes die Position tauschen und sollen damit Gefechte spürbar unberechenbarer machen.

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Welche Belohnungen und Systeme stecken im Bounty Pack 3? Gearbox verspricht neben der neuen Aktivität auch frisches Loot und kosmetische Inhalte. Enthalten sind unter anderem:

eine neue Pearlescent-Waffe

6 neue legendäre Beutestücke

Skins für Vault Hunter

ein neues Fahrzeug

Kosmetik für ECHO-4

die Fortsetzung des Vault-Card-Systems mit Herausforderungen, Cosmetics und 4 neu ausrollbaren legendären Gear-Teilen

Wie wird das DLC künftig verkauft? Mit Version 1.8 führt Gearbox zudem eine neue Kaufoption ein: Statt nur ein Komplettpaket anzubieten, lassen sich Bounty Pack 3: A Zane to Kill For und Vault Card 3 getrennt erwerben. Beide Bestandteile kosten jeweils 5,99 Euro. Dieses Modell soll künftig auch für weitere DLC-Pakete gelten.

Kostenloses Endgame-Update am 26. Juni

Was ist Takedown at Hadron Abyss? Bereits am 26. Juni 2026 folgt mit Takedown at Hadron Abyss ein kostenloses Update, das als knallharte Endgame-Prüfung gedacht ist. Inhaltlich geht es in eine neue Zone namens Hadron Abyss, ein geflutetes Labor, das zunehmend zerfällt.

Im Zentrum steht der Boss Child of Terramorphous. Gearbox positioniert das Update als besonders anspruchsvoll, auch weil es kaum Spawnpunkte geben soll und klassische Farming-Stellen fehlen. Wer hier durchkommen will, muss die Gruppe sauber koordinieren und Builds wirklich ausreizen.

Welche Extras stecken im Takedown? Neben neuen Waffen und Ausrüstung setzt das Update auf zusätzliche Schwierigkeitsstufen: Optionale Challenge-Level können aktiviert werden, um Gegner-Lebenspunkte und Schaden hochzuschrauben. Damit soll der Modus sowohl für gut eingespielte Teams als auch für echte Hardcore-Runs funktionieren.

Loveless als neuer Vault Hunter für September angekündigt

Was ist über den zweiten DLC-Vault-Hunter bekannt? Zusätzlich zu den Juni-Inhalten hat Gearbox bereits den nächsten großen Charakter-Drop angeteasert: Loveless, die Hackerin, soll zusammen mit Story Pack 2 im September 2026 erscheinen.

Zu ihrem Hintergrund heißt es, sie sei eine ehemalige Anshin-Hackerin, die inzwischen als Attentäterin unterwegs ist. Ihr Kit soll cybernetisch geprägte Waffen umfassen und außerdem einen digitalen, wurmartigen Virus, mit dem sie sich ihren Geist teilt. Konkrete Skill-Details stehen noch aus, die Richtung ist aber klar: mehr Tech-Spielereien und ein deutlich anderer Stil als die bisherige Post-Launch-Erweiterung C4SH.

Wie steht ihr zu Gearbox’ neuem Content-Takt für Borderlands 4 und reizt euch A Zane to Kill For oder eher das kostenlose Takedown at Hadron Abyss? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.