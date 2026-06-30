PS Plus Extra im Juni 2026 – diese 3 neuen Spiele sind jetzt verfügbar

Zum Monatsabschluss hat Sony das PlayStation-Plus-Extra-Angebot noch einmal erweitert: Ab sofort sind drei neue Spiele im Extra-Katalog verfügbar. Damit endet ein Juni, der im Abo-Dienst bereits mit einigen großen Namen aufgefallen ist und nun mit einer auffällig vielseitigen Mischung nachlegt.

Neu dabei sind ein entspanntes Simulationsspiel, ein fordernder Singleplayer-Actiontitel und ein waschechtes Online-Rollenspiel. Alle drei Neuzugänge sind für PS5 gelistet und stehen jetzt zum Download bereit, sofern ihr PlayStation Plus Extra (oder Premium) abonniert habt.

Die neuen PS-Plus-Extra-Spiele im Juni 2026

Welche neuen Spiele sind jetzt bei PS Plus Extra verfügbar? Zum Abschluss der Juni-Neuzugänge kommen drei Titel ins Line-up, die unterschiedliche Genres abdecken und sich dadurch kaum in die Quere kommen. Wer Abwechslung sucht, bekommt hier eher die Qual der Wahl als ein Themenpaket aus nur einer Richtung.

Diese drei Spiele sind neu im PlayStation-Plus-Extra-Katalog:

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Farming Simulator 25 (PS5)

Blades of Fire (PS5)

Black Desert (PS5)

Die Games wurden vorab über einen Beitrag im PlayStation Blog am 10. Juni 2026 angekündigt und sind nun live. Inhaltlich ist das Update bewusst breit aufgestellt, vom gemütlichen Farm-Alltag bis hin zu knallhartem Nahkampf und MMO-Grind.

Von Landwirtschaft bis Schwertkampf

Für wen lohnt sich Farming Simulator 25 besonders? Wenn ihr nach einem ruhigen, familienfreundlichen Spiel sucht, das man auch in kurzen Sessions genießen kann, dürfte Farming Simulator 25 genau eure Richtung sein. Der Fokus liegt auf dem entspannten Aufbau und dem täglichen Betrieb einer Farm, inklusive moderner Technik und klassischem Simulations-Flow.

Spannend ist dabei auch das Setting: Die Reise führt laut Beschreibung durch mehrere Regionen, darunter Ostasien, Mitteleuropa und Nordamerika. Wer gern nebenbei Podcasts hört oder einfach mal ein Spiel ohne Dauerstress braucht, findet hier erfahrungsgemäß schnell seinen Komfortmodus.

Was macht Blades of Fire im PS-Plus-Katalog interessant? Blades of Fire setzt auf brutalen, herausfordernden Nahkampf aus der Third-Person-Perspektive und ist klar als Singleplayer-Erlebnis ausgerichtet. Hier geht es weniger um gemütliches Vorankommen, sondern um Timing, Präzision und das Aushalten von Rückschlägen.

Gerade im Extra-Katalog ist so ein Titel ein dankbarer Pick: Wer sich bisher nicht sicher war, ob das Kampfsystem zur eigenen Geduld passt, kann ohne Zusatzkosten reinschnuppern und prüfen, ob der Funke überspringt.

MMO-Dauerbrenner für PS5

Warum ist Black Desert eine starke Ergänzung für PS Plus Extra? Mit Black Desert landet ein großes Open-World-MMORPG im Katalog, das vor allem auf Langzeitmotivation ausgelegt ist. Statt eines klar abgegrenzten Singleplayer-Pfads erwartet euch eine weitläufige Welt mit Online-Fokus, typischen MMO-Systemen und entsprechend viel Inhalt für alle, die gern an Builds, Progression und Routineaufgaben feilen.

Der große Vorteil im Abo: Der Einstieg ist niedrigschwelliger, weil ihr den Download einfach mitnehmen könnt, wenn euch nach einem Online-Spiel ist. Gleichzeitig ist Black Desert ein komplett anderer Zeitfresser als die beiden anderen Neuzugänge und ergänzt das Juni-Paket damit ziemlich sauber.

Welche der drei Neuheiten landet bei euch als Erstes auf der Konsole, eher Farming Simulator 25 zum Abschalten, Blades of Fire für die Herausforderung oder Black Desert als MMO-Projekt für den Sommer? Schreibt es gern in die Kommentare.