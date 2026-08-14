PS Plus Extra und Premium im August und September 2026 – 10 neue Spiele

Für Abonnenten von PlayStation Plus stehen im August und September 2026 insgesamt zehn weitere Spiele in den Startlöchern. Neun Titel ergänzen noch im August den Spielekatalog, während im September ein neues Survival-Abenteuer direkt zum Release folgt.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Es handelt sich nicht um die klassischen monatlichen Spiele für PlayStation Plus Essential, sondern um Zugänge für die Tarife Extra und Premium. Helldivers 2 ist in dieser Zahl nicht mehr enthalten, da der Koop-Shooter bereits seit dem 12. August 2026 im Spielekatalog verfügbar ist.

Neun Katalogzugänge im August 2026

Welche PS-Plus-Spiele erscheinen im August 2026? Für Abonnenten in Deutschland sollen alle neun noch ausstehenden August-Titel am 18. August 2026 freigeschaltet werden. Lediglich in den USA, Großbritannien und Japan werden fünf der Spiele erst am 25. August 2026 ergänzt.

Die Auswahl deckt dabei zahlreiche Genres ab. Neben einem umfangreichen Mittelalter-Rollenspiel und einem süchtig machenden Survivors-like gibt es unter anderem Samurai-Action, Survival-Horror, eine Wirtschaftssimulation und ein farbenfrohes Partyspiel.

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Spiel Tarif Plattform Termin in Deutschland Kingdom Come: Deliverance 2 Extra und Premium PS5 18. August 2026 Vampire Survivors Extra und Premium PS5 und PS4 18. August 2026 Hell is Us Extra und Premium PS5 18. August 2026 Umamusume Pretty Derby: Party Dash Extra und Premium PS4 18. August 2026 Two Point Museum Extra und Premium PS5 18. August 2026 Metro Exodus Extra und Premium PS5 und PS4 18. August 2026 Dying Light 2 Extra und Premium PS5 und PS4 18. August 2026 Onimusha: Dawn of Dreams Premium PS5 und PS4 18. August 2026 Disney’s Atlantis: The Lost Empire Premium PS5 und PS4 18. August 2026

Zu den größten Neuzugängen zählt Kingdom Come: Deliverance 2. Das Open-World-Rollenspiel entführt euch ins Böhmen des 15. Jahrhunderts und setzt auf eine historische Handlung, anspruchsvolle Kämpfe und zahlreiche spielerische Freiheiten. Vampire Survivors liefert dagegen eine deutlich kompaktere Erfahrung, deren automatisierte Kämpfe und endlose Gegnerwellen ein ganzes Genre geprägt haben.

Wer düstere Welten bevorzugt, bekommt mit Hell is Us, Metro Exodus und Dying Light 2 gleich mehrere Optionen. Two Point Museum richtet sich an Fans humorvoller Managementspiele, während Umamusume Pretty Derby: Party Dash auf leicht zugängliche Minispiele setzt. Premium-Abonnenten erhalten mit Onimusha: Dawn of Dreams außerdem Samurai-Action und mit Disney’s Atlantis: The Lost Empire einen älteren Disney-Klassiker.

RuneScape startet im September auf PS5

Welches Spiel folgt im September 2026? Am 15. September 2026 erscheint RuneScape: Dragonwilds für PS5 und wird direkt zum Start Teil von PlayStation Plus Extra und Premium. Damit feiert die traditionsreiche RuneScape-Reihe zugleich ihren ersten Auftritt auf einer Konsole.

RuneScape: Dragonwilds verbindet eine offene Fantasy-Welt mit Survival-Crafting. Auf dem verlorenen Kontinent Ashenfall sammelt ihr Ressourcen, errichtet eine Basis, stellt Ausrüstung und Nahrung her und bereitet euch auf die Auseinandersetzung mit der Drachenkönigin vor.

Das Abenteuer kann allein oder kooperativ mit bis zu vier Personen gespielt werden. Der Fortschritt ist an verschiedene Fähigkeiten gekoppelt, durch die neue Rezepte, Zauber und Überlebensmöglichkeiten freigeschaltet werden. Zusammen mit den neun August-Zugängen ergibt sich somit eine bestätigte Auswahl von zehn kommenden Katalogspielen.

Auf welches der zehn Spiele freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.