PlayStation Plus im August 2026 – Diese 10 neuen Spiele sind dabei

Sony hat die Neuzugänge für den PlayStation Plus Spielekatalog im August 2026 offiziell bestätigt. Insgesamt stoßen zehn Spiele zum Angebot von PlayStation Plus Extra und Premium, darunter große Namen wie Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2 und Hell is Us.

Der Koop-Shooter Helldivers 2 nimmt dabei eine Sonderrolle ein und wird bereits am 12. August 2026 weltweit in den Spielekatalog aufgenommen. Die übrigen Titel folgen für Abonnenten in Deutschland am 18. August 2026.

Alle zehn Neuzugänge im Überblick

Welche Spiele kommen im August 2026 zu PlayStation Plus Extra und Premium? Das neue Line-up deckt zahlreiche Genres ab. Neben Koop-Action und mittelalterlichen Rollenspielen sind Survival-Horror, Management, Arcade-Unterhaltung und zwei Klassiker vertreten.

Helldivers 2 für PS5 , verfügbar ab 12. August 2026

, verfügbar ab 12. August 2026 Kingdom Come: Deliverance 2 für PS5, verfügbar ab 18. August 2026

Vampire Survivors für PS4 und PS5, verfügbar ab 18. August 2026

Hell is Us für PS5, verfügbar ab 18. August 2026

Umamusume: Pretty Derby Party Dash für PS4, verfügbar ab 18. August 2026

Two Point Museum für PS5, verfügbar ab 18. August 2026

Metro Exodus für PS4 und PS5, verfügbar ab 18. August 2026

Dying Light 2 für PS4 und PS5, verfügbar ab 18. August 2026

Onimusha: Dawn of Dreams für PS4 und PS5 im Premium-Tarif, verfügbar ab 18. August 2026

Disney’s Atlantis: The Lost Empire für PS4 und PS5 im Premium-Tarif, verfügbar ab 18. August 2026

Helldivers 2 erscheint gleichzeitig mit dem großen Update Ohne jede Freiheit im Spielekatalog. Neue Missionen, mutierte Bedrohungen und Kämpfe gegen die Illuminate liefern damit auch bestehenden Fans einen Grund, erneut für die Über-Erde in den Einsatz zu ziehen.

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Starke Mischung aus Action und Rollenspiel

Warum fällt das August-Line-up besonders umfangreich aus? Mit Kingdom Come: Deliverance 2 erhält der Katalog eines der größten historischen Rollenspiele der vergangenen Jahre. Als Heinrich von Skalitz erkundet ihr das Böhmen des 15. Jahrhunderts, geratet in politische Konflikte und kämpft euch durch eine glaubwürdig inszenierte mittelalterliche Welt.

Vampire Survivors setzt dagegen auf unkomplizierte, aber enorm motivierende Action. In immer größeren Gegnerwellen sammelt ihr Erfahrung, kombiniert Fähigkeiten und verwandelt eure Figur schrittweise in eine laufende Naturkatastrophe.

Deutlich düsterer präsentiert sich Hell is Us. Das Third-Person-Action-Adventure verbindet Nahkämpfe mit der Erkundung einer halboffenen Welt, die von Bürgerkrieg und einer mysteriösen Katastrophe gezeichnet ist. Für Abwechslung sorgt Umamusume: Pretty Derby Party Dash mit vier chaotischen Wettbewerben im farbenfrohen Pixelstil.

Klassiker und bekannte Dauerbrenner

Welche weiteren Highlights bietet PlayStation Plus im August 2026? Two Point Museum richtet sich an Fans humorvoller Managementspiele. Ihr gestaltet Ausstellungen, organisiert Expeditionen und versucht, seltene Artefakte möglichst vollständig in euer wachsendes Museum zu bringen.

Mit Metro Exodus kehrt zudem ein atmosphärischer First-Person-Shooter zurück, der Kämpfe, Schleichen, Erkundung und Survival-Horror verbindet. Dying Light 2 ergänzt den Spielekatalog dauerhaft, während die Reloaded Edition im August 2026 zusätzlich als monatliches PlayStation Plus Spiel erhältlich ist.

Premium-Mitglieder bekommen mit Onimusha: Dawn of Dreams außerdem ein PS2-Action-RPG aus dem feudalen Japan. Disney’s Atlantis: The Lost Empire bringt hingegen ein Abenteuer der ersten PlayStation mit verbessertem Rendering, Rücklauffunktion, Schnellspeicherung und zusätzlichen Videofiltern auf moderne Konsolen.

Damit liefert Sony im August 2026 ein vielseitiges Paket für fast jeden Geschmack. Welchen der zehn Neuzugänge werdet ihr zuerst herunterladen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.