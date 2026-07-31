PlayStation Plus-Paket 7 für Warzone ist da – das steckt im Gratisbundle

PlayStation Plus-Abonnenten können sich ab sofort einen neuen Gratisinhalt für Call of Duty sichern. Das PlayStation Plus-Paket 7 für Call of Duty: Warzone steht Mitgliedern aller drei Tarifstufen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Das Bundle wurde am 30. Juli 2026 veröffentlicht und lässt sich auch in Call of Duty: Black Ops 7 verwenden. Ein konkretes Ablaufdatum wurde bislang nicht genannt, dennoch empfiehlt sich eine zeitnahe Freischaltung über den PlayStation Store.

Der Inhalt von PlayStation Plus-Paket 7

Welche Inhalte stecken im kostenlosen Warzone-Paket? Activision packt eine umfangreiche Auswahl kosmetischer Gegenstände und einen Fortschrittsbonus in das Bundle. Enthalten sind mehrere Operator-Skins und Waffenbaupläne sowie kleinere Extras für das eigene Profil und die Ausrüstung.

Zwei Operator-Skins

Vier Waffenbaupläne

Ein Vollstreckungsmove

Ein Waffentalisman

Ein Emote

Ein Ausrüstungs-Skin

Eine Visitenkarte

Ein Emblem

Zwei Waffensticker

Ein Waffen-XP-Token für eine Stunde

Zum Einlösen wird eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium benötigt. Zusätzlich muss Call of Duty: Warzone oder Call of Duty: Black Ops 7 vorhanden beziehungsweise heruntergeladen sein.

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Zu beachten ist außerdem die Zukunft der PS4-Version. Nach dem Ende von Saison 6 von Call of Duty: Black Ops 7 soll Warzone nicht länger auf der PS4 spielbar sein. Die Inhalte des Bundles können anschließend ebenfalls nicht mehr in der PS4-Version von Warzone genutzt werden.

Letzte Chance auf die Juli-Spiele

Bis wann bleiben die aktuellen PS Plus-Spiele verfügbar? Noch bis zum 3. August 2026 können Mitglieder die drei monatlichen Spiele aus dem Juli ihrer Bibliothek hinzufügen. Dabei handelt es sich um Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II und CrossCode.

Call of Duty: Modern Warfare III bietet eine Kampagne, modernisierte Multiplayer-Karten und einen offenen Zombie-Modus. For the King II richtet sich mit rundenbasierten Kämpfen und Koop-Unterstützung vor allem an Fans taktischer Rollenspiele, während CrossCode rasante Action mit klassischen Dungeons und einer Science-Fiction-Geschichte kombiniert.

Wer die Titel rechtzeitig beansprucht, kann sie mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft weiterhin spielen. Ein dauerhafter Kauf ist damit allerdings nicht verbunden.

Das neue Aufgebot im August 2026

Welche Spiele folgen im August 2026? Am 4. August 2026 wird die nächste Auswahl freigeschaltet. Bis zum 31. August 2026 sollen Big Walk, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition und Signalis für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar sein.

Big Walk setzt auf ein kooperatives Multiplayer-Abenteuer, in dem Kommunikation, Teamwork und gemeinsame Erkundung im Mittelpunkt stehen. Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition kombiniert eine offene postapokalyptische Welt mit Parkour, Nahkämpfen, Rollenspielelementen und Koop-Unterstützung.

Signalis bietet dagegen klassischen psychologischen Survival-Horror in einer düsteren Science-Fiction-Welt. Damit deckt die August-Auswahl erneut sehr unterschiedliche Genres ab, während das neue Warzone-Paket bereits jetzt als zusätzlicher Bonus bereitsteht.

Werdet ihr euch das PlayStation Plus-Paket 7 sichern, und welches der angekündigten August-Spiele interessiert euch am meisten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.