PS Plus-Spiele im August 2026 – Diese Titel sind jetzt verfügbar

Die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für August 2026 sind ab sofort verfügbar. Mitglieder können Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk und Signalis ohne zusätzliche Kosten zur eigenen Spielebibliothek hinzufügen.

Das Angebot gilt vom 4. August 2026 bis einschließlich 31. August 2026 für die Tarife Essential, Extra und Premium. Damit lösen For the King 2, CrossCode und Call of Duty: Modern Warfare 3 aus dem Juli 2026 die neue Auswahl ab.

Das PS Plus-Aufgebot im August 2026

Welche PS Plus-Spiele sind im August 2026 enthalten? Sony deckt mit der neuen Auswahl gleich mehrere Genres ab. Neben einem umfangreichen Zombie-Abenteuer stehen ein ungewöhnliches Koop-Erlebnis und atmosphärischer Survival-Horror bereit.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition für PS4 und PS5

und PS5 Big Walk für PS5

Signalis für PS4

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition ist der größte Titel des Trios. Als Aiden Caldwell erkundet ihr die von Infizierten überrannte Stadt Villedor, verbessert eure Parkour-Fähigkeiten und trefft Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Die Kampagne lässt sich allein oder im Online-Koop mit bis zu vier Personen erleben.

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Deutlich ruhiger, aber nicht weniger ungewöhnlich präsentiert sich Big Walk. Das kooperative Abenteuer setzt auf Kommunikation, Erkundung und gemeinsame Rätsel. Gruppen mit zwei bis zwölf Teilnehmern bewegen sich durch eine offene Welt und verwenden unter anderem Gesten, Ferngläser, Walkie-Talkies und einen entfernungsbasierten Sprachchat.

Big Walk startet direkt bei PlayStation Plus

Warum sticht Big Walk aus dem neuen Angebot hervor? Das Koop-Abenteuer ist am 4. August 2026 erschienen und wurde direkt zum Release in das monatliche PS Plus-Aufgebot aufgenommen. Solche Day-One-Veröffentlichungen sind bei den monatlichen Spielen vergleichsweise selten.

Entwickelt wurde Big Walk von House House, dem Studio hinter Untitled Goose Game. Statt Kämpfen oder harten Bestrafungen steht das gemeinsame Experimentieren im Vordergrund. Kommunikation kann durch Entfernung, Hindernisse oder bestimmte Situationen eingeschränkt werden, wodurch Missverständnisse bewusst zum Bestandteil des Gameplays werden.

Crossplay soll dabei helfen, Freunde auf anderen unterstützten Plattformen zusammenzubringen. Für die Online-Partien wird auf PlayStation 5 eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft benötigt.

Survival-Horror als düsterer Gegenpol

Was bietet Signalis innerhalb der August-Auswahl? Das von rose-engine entwickelte Abenteuer richtet sich an Fans klassischer Survival-Horror-Spiele. In der Rolle der Techniker-Replika Elster erkundet ihr eine dystopische Retro-Tech-Welt, löst anspruchsvolle Rätsel und verwaltet knappe Ressourcen.

Signalis verbindet kosmischen Horror mit einer melancholischen Science-Fiction-Geschichte über Identität, Erinnerung und eine verschwundene Partnerin. Angeboten wird die PS4-Version, die dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der PS5 gespielt werden kann.

Alle drei Titel müssen spätestens am 31. August 2026 zur Bibliothek hinzugefügt werden. Anschließend bleiben die eingelösten monatlichen Spiele nutzbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.

Welches der drei PS Plus-Spiele landet im August 2026 zuerst auf eurer Konsole? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.