GTA 6 zum Start ohne Disc – Insider nennt Termin für Disc-Version 2026

Rund um GTA 6 wird es einfach nicht ruhig, und diesmal geht es um eine Frage, die viele Sammler und Retail-Fans in Deutschland gerade besonders beschäftigt: Kommt das Spiel zum Start wirklich ohne Disc? Laut einem aktuellen Insider-Bericht soll eine echte Disc-Version von Grand Theft Auto 6 zwar nicht direkt zum Release erscheinen, aber noch 2026 nachgereicht werden.

Die wichtigsten Eckdaten stehen bereits fest: GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Zum Launch ist demnach eine physische Version geplant, allerdings nur als Box mit Download-Code statt Datenträger.

Launch im November nur mit Code in der Box

Was ist zum Release von GTA 6 am 19. November 2026 geplant? Für den Starttermin ist eine physische Veröffentlichung vorgesehen, die aber nicht die klassische Disc enthält. Stattdessen handelt es sich um eine sogenannte Code-in-a-Box-Version, also eine Packung im Regal, in der lediglich ein Download-Code steckt.

Aus Publisher-Sicht liegt die Vermutung nahe, dass das vor allem mit der Vermeidung von Leaks zu tun hat. Immer wieder tauchen Games vor dem offiziellen Verkaufsstart im Umlauf auf, weil einzelne Händler Ware zu früh herausgeben. Gerade bei einem Blockbuster wie GTA 6 wären Spoiler und vorzeitige Streams ein Albtraum.

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Zusätzlich dürfte ein Code-in-a-Box-Modell die digitale Verteilung stärken. Das kann für den Publisher höhere Margen bedeuten, weil weniger klassische Produktions- und Logistikkosten rund um Discs anfallen.

Insider berichtet von Disc-Edition im Dezember 2026

Wann könnte eine Disc-Version von GTA 6 erscheinen? Ein Insider, der laut Bericht im europäischen Geschäft mit physischen Games unterwegs ist, behauptet nun: Die Disc-Version von GTA 6 soll im Dezember 2026 folgen. Demnach seien die Code-in-a-Box-Ausgaben nur für den ersten Produktionslauf gedacht.

Die Aussage läuft darauf hinaus, dass die Disc-Varianten für PlayStation 5 und Xbox Series X später nachgeschoben werden, sobald die erste Charge mit Codes abverkauft ist. Sollte das stimmen, könnte es für alle, die unbedingt eine Disc im Regal wollen, zunächst eine Phase geben, in der physische Ware zwar verfügbar ist, aber eben ohne Datenträger.

Die Veröffentlichung mit Code ist demnach eher eine einmalige Sache, danach soll die Disc-Option folgen.

Spannend ist dabei auch: Der Insider wird im Bericht als jemand beschrieben, der in der Vergangenheit bereits mehrfach richtig lag, unter anderem bei physischen Release-Terminen und Ports anderer großer Spiele. Ob Rockstar oder Take-Two diese Dezember-Pläne offiziell bestätigen, bleibt aber abzuwarten.

Preise und Editionen im Überblick

Welche Editionen von GTA 6 sind bislang bekannt? Bestätigt ist, dass es mindestens eine Standard Edition und eine Ultimate Edition mit Ingame-Boni geben soll. Für Deutschland stehen konkrete Euro-Preise zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final fest, grundsätzlich ist aber klar: GTA 6 wird preislich zur neuen Premium-Welle gehören.

Edition Inhalt laut aktuellem Stand Release-Zeitraum Standard Edition Basisspiel 19. November 2026 Ultimate Edition Basisspiel plus diverse Ingame-Rewards 19. November 2026 Disc-Version Physische Ausgabe mit Datenträger für PS5 und Xbox Series X Dezember 2026 laut Insider

Unterm Strich ist das eine ungewöhnliche Release-Strategie, aber bei einem potenziell riesigen Launch wie GTA 6 passt sie ins Bild: erst maximale Kontrolle am Starttag, dann später die klassische Disc für alle, die Wert auf Datenträger, Weiterverkauf oder Sammlung legen.

Wie wichtig ist euch eine echte Disc-Version bei GTA 6, und würdet ihr zur Not im November schon die Code-in-a-Box kaufen oder lieber bis Dezember 2026 warten? Schreibt es gern in die Kommentare.