Overwatch 2 – Neuer Held Vendetta kommt im Dezember 2025 mit mächtigen Fähigkeiten

Overwatch 2, der beliebte Heldenshooter von Blizzard Entertainment, hat kürzlich den ersten Einblick in das Gameplay von Vendetta, dem neuen Nahkampf-DPS-Helden, enthüllt. Diese spannende Ankündigung bringt frischen Wind in das Spiel, das seit seiner Veröffentlichung im August 2023 kontinuierlich an Beliebtheit gewonnen hat. In der kommenden 20. Saison wird Vendetta das Schlachtfeld betreten und mit ihren einzigartigen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Vendettas Fähigkeiten

Was sind die Fähigkeiten von Vendetta? Vendetta ist mit der Palatine Fang, einem Schwert aus hartem Licht, bewaffnet, das in einer Combo endet und mit einem zerstörerischen Überkopfhieb abschließt. Ihre Fähigkeit Warding Stance ermöglicht es ihr, frontalen Schaden zu blockieren und Nahkampfangriffe zu parieren, wobei Energie verbraucht wird. Während sie blockt, kann sie Energie verwenden, um eine Projektilklinge abzufeuern.

Zu ihren anderen Fähigkeiten gehören der Whirlwind Dash, ein verheerender Vorwärtsangriff, und Soaring Slice, mit dem sie in Richtung ihres geworfenen Schwertes fliegen kann. Ihr Ultimate, die Sundering Blade, durchdringt die meisten Verteidigungen in einer schmalen Linie und fügt den Gegnern schweren Schaden zu.

Perks und Spielweise

Welche Perks bietet Vendetta? Vendetta verfügt über mehrere Minor und Major Perks, die ihre Effektivität im Spiel erhöhen. Ihre Minor Perks beinhalten Siphoning Strike, der ihrem letzten Schwertschlag Lebensraub verleiht, und Relentless, das ihr Onslaught-Passiv mehr Stapel gewährt, um die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit weiter zu erhöhen.

Ihre Major Perks bieten entweder eine Erweiterung des Whirlwind Dash mit weiteren Angriffen oder markieren den letzten Spieler, der sie getötet hat, für Swift Vengeance. Dieser Perk belohnt sie mit einem Gesundheitsbonus und einem Cooldown-Reset, wenn sie Rache nehmen kann.

Vergleiche mit anderen Helden

Wie unterscheidet sich Vendetta von anderen Helden? Vendetta kombiniert Elemente von Doomfist und Reinhardt. Ihre Warding Stance und hohe Mobilität erinnern an Doomfists Fähigkeiten, während ihre Nahkampfangriffe und das Projected Edge-Projektil Spieler ansprechen werden, die mit Reinhardts Spielstil vertraut sind. Ihre Onslaught Passive und Sundering Blade ähneln zudem Fähigkeiten von Fallen Knight Reinhardt im Mirrorwatch-Spielmodus.

Helden-Test und Veröffentlichung

Wann kannst du Vendetta ausprobieren? Die offizielle Veröffentlichung von Vendetta in Overwatch 2 ist für den 9. Dezember 2025 geplant. Spieler haben jedoch die Möglichkeit, Vendetta während eines Helden-Tests vom 26. November bis zum 1. Dezember 2025 auszuprobieren. Dieser Testzeitraum wurde verlängert, um den Thanksgiving-Feiertagen entgegenzukommen, sodass du mehr Zeit hast, ihre Fähigkeiten zu erkunden.

Was hältst du von Vendetta und ihren Fähigkeiten? Bist du gespannt darauf, sie auszuprobieren und denkst du, dass sie das Spielgeschehen aufmischen wird? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!