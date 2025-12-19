Overwatch 2 Hotfix: Vendetta abgeschwächt – Änderungen im Dezember-Update

Mit dem Update vom 18. Dezember 2025 hat Overwatch 2 noch einmal tief in die Balance-Kiste gegriffen und zahlreiche Anpassungen vorgenommen. Besonders im Fokus steht dabei die neue Heldin Vendetta, die seit ihrer Einführung in Saison 20 eine beeindruckend hohe Siegesrate aufweist.

Dieses Update ist nicht Teil des regulären Mid-Season-Patches, sondern ein eigenständiger Hotfix – und aller Voraussicht nach der letzte große Patch des Jahres 2025.

Vendetta wird abgeschwächt

Warum wurde Vendetta generft? Vendetta, die erste Nahkampf-DPS-Heldin in Overwatch 2, hat mit einer Win-Rate von rund 58 % schnell für Unruhe gesorgt. Blizzard reagiert nun mit einer gezielten Abschwächung ihrer horizontalen Primärangriffe.

Der Schaden dieser Angriffe wurde von 50 auf 45 reduziert. Diese Änderung soll die Effektivität in längeren Kämpfen dämpfen, ohne den Spielfluss ihres Kits grundlegend zu verändern. Weitere Balance-Anpassungen dürften im Mid-Season-Patch folgen, sollte ihre Dominanz weiter anhalten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Stadium-Modus erhält umfassende Balance-Änderungen

Welche Helden und Items wurden im Stadium-Modus angepasst? Besonders viele Änderungen betreffen den Stadium-Modus, in dem Items und Heldenfähigkeiten eine größere Rolle spielen. Hier wurden sowohl Buffs als auch Nerfs vorgenommen.

Doomfist wurde deutlich gestärkt: Mehr Währung durch Schaden und Heilung, kürzere Abklingzeiten und mehr Schaden bei Fähigkeiten wie Aftershock oder Jetforce Jab sollen ihn wettbewerbsfähiger machen. Gleichzeitig wurde Block Party vorübergehend deaktiviert.

Sigma und Winston hingegen wurden abgeschwächt. Sigma verliert mit Zero Gravity an Mobilität, und mehrere Items wurden teurer oder weniger effektiv. Winston muss sich über teurere Items und geringere Schadensreduzierung bei aggressiven Sprüngen freuen.

Support-Helden im Fokus: Ana und Brigitte

Was hat sich bei den Unterstützern geändert? Ana erhält deutliche Verbesserungen ihrer Fähigkeiten Artsy Dartsy und Falconer. Diese sollen ihre Spieltiefe und Effizienz gegen mobile Gegner verbessern.

Brigittes Item Scavenged Steel verliert hingegen an Effektivität, da es bisher zu viel Ult-Ladung generierte. Dadurch sollen alternative Builds attraktiver werden.

Änderungen an Aim Assist auf Konsolen

Was wurde am Aim Assist verändert? Das Update reduziert den Aim Assist für zahlreiche Helden – sowohl aus der Schadens-, Tank- als auch Support-Kategorie – von 8 % auf 4 %.

Damage: Ashe, Bastion, Soldier: 76, Tracer

Ashe, Bastion, Soldier: 76, Tracer Tank: D.Va, Mauga

D.Va, Mauga Support: Ana, Baptiste, Juno

Diese Änderung betrifft vor allem Controller-Nutzer und soll die Präzision und das Spielgefühl auf kompetitivem Niveau weiter justieren.

Challenger-Rangliste überarbeitet

Wie wurden die Punktevergabe im Rangsystem verändert? Die Verteilung von Challenger-Punkten wurde angepasst, um höhere Ränge lohnender zu gestalten. Spieler in Diamond erhalten nun zwischen 20 und 28 Punkte, während Champion-Spieler bis zu 568 Punkte pro Sieg erhalten können.

Rang Neue Punktzahl Diamond 5–1 20–28 Master 5–1 32–48 Grandmaster 5–1 60–168 Champion 5–1 208–568

Zusätzlich arbeitet Blizzard an einem Bug, der einige Spieler fälschlicherweise in höhere Ränge katapultierte. Auch die Regelung, dass der höchste Spieler im Team die Punktvergabe bestimmt, soll bald angepasst werden.

Winter Wonderland Event wird großzügiger

Was ändert sich beim Winter-Event? Ab sofort erhalten alle, die tägliche Herausforderungen im Event abschließen, drei Winter-Wonderland-Kekse statt wie bisher nur zwei. Diese Währung wird benötigt, um Belohnungen wie Battle-Pass-Stufen oder Skins freizuschalten.

Am 23. Dezember 2025 folgt zudem ein weiteres Mini-Update mit neuen Event-Herausforderungen und dem Spielmodus „Mischief & Magic“.

Ausblick auf 2026: Große Pläne zum Jubiläum

Was erwartet dich im neuen Jahr? Im Januar 2026 wird der nächste Mid-Season-Patch erwartet, der weitere Balance-Änderungen bringen soll. Besonders Vendetta steht weiter im Fokus – auch mit potenziellen Soundeffekten für ihre Luftfähigkeiten, um ihre Bewegungen besser hörbar zu machen.

Darüber hinaus plant Blizzard zum zehnjährigen Jubiläum von Overwatch im Laufe des Jahres 2026 große Inhalte. Neben neuen Kernkarten und einem Lootbox-Update sollen auch bestehende Maps wie Antarktis überarbeitet und zurückgebracht werden.

Du darfst dich also auf ein spannendes Jahr für Overwatch 2 freuen – mit frischen Inhalten, weiterem Feinschliff und hoffentlich mehr Spieltiefe.

Was hältst du von den Änderungen im Dezember-Update? Wurde Vendetta genug generft oder braucht sie noch einen weiteren Patch? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!