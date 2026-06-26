Bombanana-Demo stürmt Steam Next Fest 2026 – Co-op mit Handicap-Rollen

Auf Steam zeichnet sich schon jetzt der nächste große Co-op-Hype ab: Bombanana. Der ungewöhnliche Tüftel-Titel aus dem Friendslop-Kosmos hat mit seiner Demo so viele Leute abgeholt, dass er beim Steam Next Fest im Juni 2026 nicht nur sichtbar war, sondern gleich ganz oben mitgespielt hat.

Das passt perfekt zu einem Trend, der in den letzten Jahren immer stärker geworden ist: kleine Indie-Co-op-Spiele, die weniger über High-End-Optik funktionieren, sondern über Chaos, Kommunikation und diesen speziellen Moment, wenn ein Team kurz vor dem Scheitern doch noch irgendwie die Kurve kriegt.

Ein neuer Co-op-Hit im Friendslop-Umfeld

Was ist Bombanana überhaupt? In Bombanana treten drei Leute gemeinsam an, um eine tickende Zeitbombe zu entschärfen, aber mit einem fiesen Twist: Jede Person hat eine Einschränkung, die die Zusammenarbeit komplett auf den Kopf stellt.

Ein Teammitglied ist gehörlos, eines stumm und eines nahezu blind. Damit ist sofort klar: Hier gewinnt nicht, wer am schnellsten klickt, sondern wer Informationen clever weitergibt und Ruhe ins Durcheinander bringt, während der Timer gnadenlos runterzählt.

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Der Ablauf zwingt die Gruppe zu klaren Rollen: Die stumme Person liest das Entschärfungs-Handbuch und gibt die Anweisungen ausschließlich über Emotes weiter. Die gehörlose Person übersetzt diese Gesten für die fast blinde Person, die am Ende die eigentliche Entschärfung durchführen muss. Genau diese Kettenkommunikation sorgt dafür, dass sich jede Runde anders anfühlen kann, je nachdem, wie gut ihr euch als Team einspielt.

Warum die Demo gerade so durch die Decke geht

Wie erfolgreich ist Bombanana schon vor dem Release? Die Zahlen rund um die Demo sind auffällig stark: Beim Steam Next Fest im Juni 2026 schaffte es Bombanana laut Valve-Liste auf Platz 1 der 50 meistgespielten Demos des Events.

Auch das Feedback fällt extrem positiv aus. Die Demo kommt zum aktuellen Stand auf über 1.500 Steam-Reviews, von denen 97 Prozent positiv sind. Dazu zeigen die SteamDB-Daten einen Peak von über 40.000 gleichzeitigen Nutzern, während täglich weiterhin tausende Leute in die Demo zurückkehren.

Meilenstein Stand Meistgespielte Demo beim Steam Next Fest Juni 2026 Platz 1 Gleichzeitige Nutzerinnen und Nutzer (Peak) Über 40.000 Steam-Reviews zur Demo Über 1.500 Positiver Anteil der Reviews 97 Prozent

Spannend: Ursprünglich sollte die Demo laut offizieller Ankündigung des Studios nur bis zum 22. Juni 2026 verfügbar sein. Weil Bombanana aber im Juni zu einem der populärsten Steam-Spiele wurde, bleibt die Testversion vorerst länger online. Wie lange genau, ist aktuell offen.

So spielt sich Bombanana und das steckt drin

Welche Gameplay-Ideen machen Bombanana so streamtauglich? Bombanana setzt auf kurze, intensive Sessions. Eine Mission dauert typischerweise weniger als fünf Minuten, was das Spiel perfekt für schnelle Runden zwischendurch macht und gleichzeitig ideal für Content ist, weil jede Runde einen klaren Spannungsbogen hat.

Dazu kommt ein leicht verständliches, aber gut skalierendes Fortschrittsprinzip: Die Bombenaufgaben werden nach und nach schwieriger, neue Mechaniken und Gimmicks kommen dazu, und am Ende jeder Session gibt es eine Bewertung, die sich an der Zeit und der Anzahl der Fehler orientiert.

Wer nach dem Standardmodus noch mehr will, bekommt außerdem einen Free Mode: Hier lassen sich eigene Tick-Bomb-Puzzles erstellen, um andere Teams an den selbst gebastelten Rätseln scheitern oder glänzen zu lassen. Genau dieser Modus könnte langfristig dafür sorgen, dass das Spiel über Wochen und Monate frisch bleibt, weil die Community eigene Herausforderungen nachliefert.

Der Release ist laut Plan von Lefto Studio für August 2026 angesetzt. Bis dahin wirkt Bombanana schon jetzt wie ein Kandidat, der sich in die Riege der beliebtesten Friendslop-Co-op-Spiele auf Steam einreihen könnte.

Habt ihr die Demo schon ausprobiert und glaubt ihr, Bombanana wird der nächste große Co-op-Dauerbrenner auf Steam? Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare.