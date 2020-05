The Mandalorian Staffel 2 soll euch den Verstand rauben, so Darth Maul-Synchronschauspieler

Star Wars: The Clone Wars lüftet Geheimnis, was mit Ahsoka Tano während Order 66 geschieht

Baby Yoda Monopoly kommt, schon jetzt vorbestellen! – May the 4th

Die Preise liegen zwischen 12 und 14 Euro. Bei unserem Partner Zavvi könnt ihr jetzt 3 Figuren für 34,99 Euro vorbestellen! Dies gilt für alle Figuren, die ihr in den obigen Links einsehen könnt (außer das Diorama). Die neuen Funkos sollen am 1. September 2020 (Mando und Baby Yoda) und 1. August 2020 (Baby Yoda Tasse und Moff Gideon) erscheinen.

Neben diesem Prachtstück gibt es noch weitere Neuigkeiten. The Mandalorian ( Alle Infos zu Staffel 2 ) erhält noch ein paar neue Funkos. Und zwar gesellt sich nun Moff Gideon in die Riege der Pop-Figuren, während Baby Yoda nun mit Becher erhältlich gemacht wird. Alle Figuren können jetzt vorbestellt werden:

Disney schläft nicht, deshalb gibt es jetzt unter anderem eine neue Reihe an Funko Pop!-Figuren, die sich an Star Wars anlehnen. Außerdem ist bereits Folgendes bekannt:

Der Star Wars Day 2020 steht vor der Tür. Einmal mehr wird das Lieblingsfranchise vieler Sci-Fi-Fans zelebriert. Am 4. Mai 2020 heißt es also wieder „May the 4th be with You“. Doch was wäre ein Star Wars Day ohne neues Merchandise? Schon jetzt gibt es einen ersten Ausblick auf das neue Gear.

