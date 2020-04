The Last of Us 2

Wir haben am 2. April hier auf PlayCentral.de darüber berichtet, dass der Release-Termin von The Last of Us 2 seitens Publisher Sony und Entwickler Naughty Dog auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Als Gründe werden logistische und wirtschaftliche Probleme aufgrund der Corona-Kriese genannt. Der neue Releasetermin von The Last of Us 2 Doch nun hat sich Sony innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung offiziell zu Wort gemeldet und zwei neue Termine zu „The Last of Us 2“ von Naughty Dog und Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions bekannt gegeben. Demnach erscheinen die beiden PlayStation 4-exklusiven Blockbuster im Juni und im Juli dieses Jahres. The Last of Us 2: 19. Juni 2020

Ghost of Tsushima: 17. Juli 2020 Dazu heißt es, dass beide Spiele eine USK- und PEGI-Alterseinstufung von 18 Jahren erhalten haben und in Deutschland, Österreich sowie der Schweiß ungeschnitten erhältlich sein wird. „Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen. Beide Teams haben hart daran gearbeitet, erstklassige Erfahrungen zu entwickeln und wir können kaum eure Eindrücke abwarten, wenn die beiden Spiele in nur wenigen Monaten erscheinen”, so Hermen Hulst, Leiter der Worldwide Studios von PlayStation auf dem PlayStation-Blog. © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog Wie viel weißt Du über PlayStation? Schritt 1 von 14 7% Wie alt ist die PlayStation 2015 geworden? 25 Jahre 21 Jahre 15 Jahre

