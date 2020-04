Geplant war eigentlich, dass das Action-Adventure The Last of Us 2 nach einer Verschiebung am 29. Mai 2020 exklusiv für die PlayStation 4 von Sony erscheinen wird. Doch auch dieses Datum wird nicht den offiziellen Releasetermin darstellen, wie Sony jetzt innerhalb eines Tweets der Community mitgeteilt hat.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Zwar ist der Titel so gut wie fertig entwickelt, sagte ein Entwickler von Naughty Dog am heutigen Donnerstag in einem Gespräch mit Kotaku, es sei viel mehr eine Entscheidung aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen. Neben „The Last of Us 2“ hat Sony außerdem den Veröffentlichungstermin von „Marvel’s Iron Man VR“ verschoben.

„Die gute Nachricht ist, dass wir mit der Entwicklung von The Last of Us Part II fast fertig sind“, sagte Naughty Dog gegenüber Kotaku. „Als wir das Spiel beendet hatten, sahen wir uns mit der Realität konfrontiert, dass wir aufgrund der Logistik, die außerhalb unserer Kontrolle liegt, The Last of Us Part II nicht zu unserer Zufriedenheit starten konnten. Wir möchten sicherstellen, dass jeder ungefähr zur gleichen Zeit The Last of Us Part II spielen kann, und sicherstellen, dass wir alles tun, um das beste Erlebnis für alle zu bewahren. Dies bedeutet, das Spiel bis zu einem Zeitpunkt zu verschieben, an dem wir diese logistischen Probleme lösen können.“

Dementsprechend haben Sony und Naughty Dog bislang keinen neuen Releasetermin bekannt gegeben. Fans müssen sich nun also erst einmal in Geduld üben und hoffen, dass der neue Termin in nicht allzu weiter Ferne liegt.

Auch Entwickler Naughty Dog hat sich via Twitter zu Wort gemeldet.