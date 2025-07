Dead by Daylight – Die 5 unwirksamsten Perks enthüllt

Dead by Daylight hat im Laufe der Jahre zahlreiche Änderungen und Erweiterungen erfahren, die das Spiel für seine Community ständig frisch und aufregend halten. Doch nicht alle Perks, die im Spiel verfügbar sind, sind gleichermaßen beliebt oder gar nützlich.

Die unbeliebtesten Perks

Welche Perks sind die unbeliebtesten? In der Dead by Daylight-Community gibt es eine Reihe von Perks, die als besonders ineffektiv gelten. Diese Liste beleuchtet einige der am meisten kritisierten Perks für Killer und Überlebende.

Shattered Hope – Killer

Warum wird Shattered Hope als nutzlos angesehen? Shattered Hope ermöglicht es dir, ein Boon-Totem zu zerstören und gleichzeitig Überlebende in der Nähe aufzudecken. Viele Spieler empfinden diese Fähigkeit jedoch als unnötig, da Boon-Totems nach der Schwächung des Kreises der Heilung weniger relevant sind. Die meisten Killer sind der Meinung, dass diese Fähigkeit standardmäßig verfügbar sein sollte, anstatt einen Perk-Slot zu beanspruchen.

Slippery Meat – Überlebender

Was macht Slippery Meat so ineffektiv? Slippery Meat erhöht deine Chancen, dich selbst vom Haken zu befreien, um 4 % pro Versuch, bis zu insgesamt 24 % bei drei Versuchen. Da du nur während deines ersten Hängen Versuche unternehmen kannst, bleibt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Befreiung extrem gering. Früher bot dieser Perk einen zusätzlichen Vorteil gegen Fallensteller-Fallen, doch ohne diesen Bonus bleibt er ein schwacher Perk.

Unrelenting – Killer

Warum ist Unrelenting wenig hilfreich? Unrelenting reduziert die Abklingzeit eines fehlgeschlagenen Angriffs um 30 %. Auch wenn das in der Theorie nützlich erscheint, ist die Realität, dass Überlebende in der Regel genug Abstand gewinnen, sodass der reduzierte Cooldown kaum einen Unterschied macht. Ein Perk-Slot für eine Fähigkeit zu opfern, die nur bei Fehlern greift, wird von vielen Spielern als unklug angesehen.

Premonition – Überlebender

Warum ist Premonition umstritten? Premonition gibt dir eine akustische Warnung, wenn du in die Richtung des Killers schaust. Allerdings ist es selten, dass diese Warnung vor dem Terror-Radius des Killers oder einer visuellen Sichtung eintritt. Diese Nischenfähigkeit ist oft zu unzuverlässig, um einen wertvollen Perk-Slot zu rechtfertigen.

Hoarder – Killer

Warum wird Hoarder als unnötig angesehen? Hoarder benachrichtigt dich bei lauten Geräuschen, wenn ein Überlebender eine Truhe öffnet oder einen Gegenstand in deiner Nähe aufhebt. Gleichzeitig spawnt es zwei zusätzliche Truhen für Überlebende. Dies führt dazu, dass Überlebende mehr Ressourcen erhalten, während du nur eine eingeschränkte Informationsquelle bekommst. Viele Spieler empfinden diesen Perk als Verschwendung.

Diskussion

Während einige Perks in Dead by Daylight als schwach oder unnötig angesehen werden, hängt ihr wahrer Wert oft von der Spielweise und den individuellen Vorlieben ab. Welche Erfahrungen hast du mit diesen Perks gemacht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!