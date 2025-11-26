ARC Raiders – Spielerfrust wächst wegen ungelöstem Locked-Door-Glitch

Die ARC Raiders Community ist derzeit in Aufruhr. Die anhaltenden Probleme mit dem berüchtigten Locked-Door-Glitch beeinträchtigen das Spielerlebnis vieler. Diese Störung erlaubt es, gesperrte Bereiche ohne die erforderlichen Schlüssel zu betreten, was das Spielgleichgewicht erheblich stört. Obwohl Embark Studios seit dem Launch von ARC Raiders am 30. Oktober 2025 zahlreiche Updates veröffentlicht hat, bleibt dieses spezifische Problem weiterhin ungelöst.

ARC Raiders, ein drittes-Person-Extraction-Shooter, spielt in einer post-apokalyptischen Zukunft, in der die Spieler gegen feindliche Roboter und andere menschliche Mitspieler antreten. Der Zugang zu gesperrten Bereichen mit hochkarätiger Beute ist normalerweise nur mit Schlüsseln möglich, was diesen Glitch besonders problematisch macht.

Die Reaktion der Community

Wie reagiert die Community auf den Glitch? Viele Spieler fordern von Embark nicht nur einen Fix, sondern auch Sanktionen gegen diejenigen, die den Glitch ausnutzen. Der bekannte Content Creator Klean hat sogar gefordert, dass die Entwickler Benutzer sperren, die diesen Exploit ausnutzen. Die meisten Spieler sind sich einig, dass das aktuelle System den Spielspaß erheblich mindert.

In den sozialen Medien und Foren wird der Ruf nach einem Update laut. Embark Studios hat bisher keine konkreten Pläne zur Behebung des Problems geäußert, jedoch wurde ein größeres Update für Dezember 2025 angekündigt, das möglicherweise eine Lösung bieten könnte.

Die Problematik des Locked-Door-Glitch

Warum ist dieser Glitch so problematisch? Der Glitch erlaubt es, die Notwendigkeit von Schlüsseln zu umgehen. Dies untergräbt das Spielkonzept erheblich, da es den Wert des Lootens mindert und legitime Spieler benachteiligt. Diese könnten ihre hart verdienten Schlüssel verlieren, während andere Spieler ohne Schlüssel die Vorteile genießen.

Embark Studios hat in der Vergangenheit auf Probleme schnell reagiert und Updates bereitgestellt. Aber bei diesem Glitch scheint die Lösung komplexer zu sein, als ursprünglich angenommen. Da der Glitch bereits seit Wochen bekannt ist, sind die Spieler verständlicherweise frustriert.

Was bringt die Zukunft?

Welche Updates sind für ARC Raiders geplant? Laut der Roadmap von ARC Raiders für 2025 plant Embark Studios, im Dezember 2025 eine neue Karte mit dem Namen Snowfall Map Condition, ein Event namens Flickering Flames und viele neue Quests einzuführen. Diese neuen Inhalte könnten den Frust der Community mindern, sofern der Glitch bis dahin behoben ist.

Die Ankündigung dieser neuen Inhalte zeigt, dass Embark Studios weiterhin stark in das Spiel investiert. Die Hoffnung bleibt, dass sie den Glitch rechtzeitig beheben, um das Spielerlebnis für alle zu verbessern.

Was denkst du über die derzeitige Situation in ARC Raiders? Teile deine Meinung in den Kommentaren!