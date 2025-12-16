Fallout 4 Update verärgert Xbox-Spieler – Erwünschter Mod-Speicher fehlt

Ein neues Update für Fallout 4 wurde am 16. Dezember 2025 veröffentlicht – doch statt Freude sorgt es für Frust, insbesondere bei Xbox-Spielenden. Bethesda hatte im Zuge der Fallout 4: Anniversary Edition bereits einige Probleme zu bewältigen, vor allem mit Mods und der Stabilität. Obwohl das neue Update viele technische Fehler behebt, fehlt weiterhin eine der meistgewünschten Funktionen: der erweiterte Mod-Speicher für Xbox.

Was wurde im Dezember-Update geändert?

Welche Fehler wurden behoben? Das neue Update bringt zahlreiche Korrekturen für die Creation Club-Funktionen, Stabilitätsprobleme und Plattform-spezifische Bugs. Besonders die Steam-Version profitiert von der Behebung eines Fehlers mit dem fehlenden Creations Bundle. Auch auf PlayStation 4 und 5 wurden häufige Abstürze beim Herunterladen von Mods adressiert.

Die Patchnotes listen unter anderem folgende Verbesserungen auf:

Erkennung von Creation Club-Inhalten beim Laden älterer Speicherstände

Stabile Anzeige von Benutzeroberflächen auf Ultrawide-Monitoren

Fehlerbehebungen bei Menüführung, Cursor-Darstellung und Eingabeverlust

Optimierungen für die Steam Deck – und ROG Ally-Versionen

– und ROG Ally-Versionen Fehlerbehebung bei Sonderzeichen in verschiedenen Sprachversionen

Warum sind Xbox-Spieler enttäuscht?

Was fehlt im Update für Xbox? Die von vielen Xbox-Spielenden erwartete Mod-Speichererweiterung auf 100 GB wurde erneut verschoben. Derzeit sind nur 2 GB Speicherplatz für Mods verfügbar – ein massives Hindernis für alle, die größere oder mehrere Mods gleichzeitig nutzen möchten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In den Patchnotes räumt Bethesda ein:

Obwohl wir Fortschritte gemacht haben, benötigen wir noch etwas Zeit, um die Speichererweiterung für Konsolen bereitzustellen. Sie wird im neuen Jahr erscheinen.

Diese Nachricht sorgte für einen Sturm der Entrüstung in sozialen Netzwerken. Viele Nutzer kritisieren, dass Bethesda wiederholt Versprechungen macht, die nicht eingehalten werden. Währenddessen wurde online bereits gescherzt, dass es zwar keinen größeren Mod-Speicher gebe, aber immerhin ein weiterer Skyrim-Port erschienen sei.

Wie steht es um Fallout 4 zehn Jahre nach Release?

Warum ist Fallout 4 noch immer relevant? Auch zehn Jahre nach seinem ursprünglichen Release am 10. November 2015 bleibt Fallout 4 eines der meistgespielten Open-World-Rollenspiele auf PC und Konsole. Die Anniversary Edition, die im November 2025 veröffentlicht wurde, enthält alle DLCs sowie über 150 Inhalte aus dem Creation Club. Dennoch gab es zur Veröffentlichung zahlreiche technische Probleme, insbesondere im Modding-Bereich.

Fallout 4 spielt im postapokalyptischen Boston des Jahres 2287, 210 Jahre nach dem Großen Krieg. Du schlüpfst in die Rolle des sogenannten Sole Survivor, der aus dem Bunker Vault 111 entkommt und sich auf die Suche nach seinem entführten Sohn macht. Dank umfangreichem Crafting-System, Siedlungsbau und über 700 Waffen-Modifikationen bietet das Spiel auch heute noch unzählige Stunden Gameplay.

Wie geht es mit Fallout weiter?

Was plant Bethesda für die Zukunft der Serie? Offiziell hält sich Bethesda derzeit bedeckt. Allerdings steht die zweite Staffel zur erfolgreichen Fallout-TV-Serie kurz vor der Veröffentlichung. Auch Todd Howard hat bestätigt, dass intern an mehreren Fallout-Projekten gearbeitet wird.

Ein neuer Hauptteil der Reihe lässt jedoch weiter auf sich warten – insbesondere, da die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 bei Bethesda derzeit Priorität hat. Für viele Fans ist das enttäuschend, denn nach einem Jahrzehnt wünschen sich viele endlich ein echtes Fallout 5.

Was hältst du vom neuen Update? Reicht dir die Fehlerbehebung oder bist du auch vom fehlenden Mod-Speicher enttäuscht? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!