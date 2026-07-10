Paul Wight nennt 90 Tage Baldurs Gate 3-Spielzeit, plus 60 Tage Cyberpunk 2077

Wenn du dachtest, deine Baldurs Gate 3 Spielzeit sei respektabel, kommt jetzt ein Reality Check aus der Wrestling Welt: Paul Wight, den viele noch als The Big Show aus seiner WWE Zeit kennen, hat laut eigener Aussage unfassbar viele Stunden in Larians Rollenspiel versenkt. Und ja, das ist genau die Sorte Zahl, bei der man kurz überlegt, ob der Tag vielleicht doch mehr als 24 Stunden haben kann.

Bekannt wurde die Info durch einen Clip aus einem Twitch Stream rund um AEW Beach Break, in dem Wight zusammen mit dem kanadisch amerikanischen Content Creator Agent 00 (online auch als callmeagentzero bekannt) über Games spricht. Der Ausschnitt ging schnell viral, weil Wight nicht nur über Baldurs Gate 3 redet, sondern gleich noch ein zweites Mammut Spiel mit auffällig hoher Spielzeit nachlegt.

Die extremen Spielzeiten von Paul Wight

Wie viele Stunden hat The Big Show in Baldurs Gate 3? Laut dem Stream Clip kommt Paul Wight auf rund 90 Tage Spielzeit in Baldurs Gate 3. Umgerechnet sind das etwa 2160 Stunden, also eine Zahl, die selbst in einer Community voller Zweit und Dritt Runs eher selten ist.

Und es bleibt nicht bei Faerun: Wight nennt außerdem rund 60 Tage Spielzeit in Cyberpunk 2077. Das entspricht etwa 1440 Stunden und zeigt, dass seine Gaming Sessions kein gelegentliches Feierabend Ding sind, sondern eher ein festes Hobby mit Langzeit Commitment.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zur Einordnung der genannten Zeiten:

Spiel Genannte Spielzeit Umgerechnet Baldurs Gate 3 ca. 90 Tage ca. 2160 Stunden Cyberpunk 2077 ca. 60 Tage ca. 1440 Stunden

Warum der Clip gerade so gut ankommt

Was begeistert Fans an The Big Shows Gaming Talk? Im Clip reagieren Agent 00 und viele Zuschauer hörbar überrascht und feiern Wight für seine spürbare Gaming Erfahrung. In den Kommentaren wird dabei vor allem sein sogenanntes Ball Knowledge gelobt, also dass er die Games nicht nur anspielt, sondern wirklich tief drinsteckt.

Der virale Moment lässt aber auch viele Fragen offen. Wight streift im Gespräch unter anderem kurz ein paar Maschinengewehre in Cyberpunk 2077, doch echte Details zu Builds, Entscheidungen oder Story Pfaden bleiben aus. Genau das macht den Clip für viele so spannend: Man will sofort mehr wissen als nur die nackte Zahl.

Diese Punkte würden viele jetzt gern von ihm hören:

Welche Enden er in Baldurs Gate 3 am besten findet

Welche Romanzen er bevorzugt

Wie sein Playstyle aussieht, eher taktisch, eher chaotisch oder strikt Rollenspiel

Welche Entscheidungen er in Cyberpunk 2077 am liebsten trifft und welche Waffen Builds er spielt

Wie seine persönlichen Top 10 Games aller Zeiten aussehen würden

Seine Gaming Historie über BG3 hinaus

Welche Spiele gehören zu The Big Shows Favoriten? Dass Paul Wight ein echter Gamer ist, ist nicht komplett neu. Er war früher bereits dafür bekannt, viel Destiny 2 gespielt zu haben. Auch seine Top 3 All Time Games hat er schon einmal öffentlich genannt, damals im Vorfeld von WWE 2K17.

Seine Auswahl wirkt wie ein ziemlich ehrlicher Querschnitt aus Action, Arcade und Loot Grind: God of War (bzw. alle God of War Spiele), die Ace Combat Reihe und Destiny, das er selbst als nie endenden Kreislauf aus der Hölle beschrieben hat.

Destiny ist ein nie endender Kreislauf aus der Hölle.

Gerade deshalb ist es spannend, wie sich diese Liste heute verändern würde, wenn jemand so viel Zeit in moderne Brocken wie Baldurs Gate 3 und Cyberpunk 2077 steckt. Und in der Gaming Community kursiert natürlich schon die Idee, dass ein Wight Cameo in einem zukünftigen God of War Projekt ziemlich gut passen könnte.

Wie viele Stunden hast du selbst in Baldurs Gate 3 auf der Uhr, und glaubst du, du könntest mit Paul Wight mithalten? Schreib es in die Kommentare.