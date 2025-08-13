Direwolf-Wiederbelebung – Khaleesi trifft Brüder, sorgt für Social Media Hype

Colossal Biosciences hat kürzlich einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Projekt zur genetischen Wiederbelebung ausgestorbener Arten erreicht. Die genetisch entwickelten „Direwolves“, inspiriert von der populären Serie Game of Thrones, haben diese Woche einen besonderen Moment erlebt, als die weibliche Direwolf Khaleesi ihre Brüder Remus und Romulus traf. Dieses Ereignis wurde auf den sozialen Medien von Colossal gefeiert und sorgte für große Aufmerksamkeit.

Die genetisch entwickelten Direwolves sind mittlerweile sechs Monate alt und bereits deutlich größer als Grauwölfe in ihrem Alter. Während Remus und Romulus jeweils über 90 Pfund wiegen, ist Khaleesi noch etwas kleiner, aber immer noch größer als ein moderner Wolf. Diese Begegnung fand in einem gesicherten Gehege statt, das über 800 Hektar groß ist und ständig überwacht wird.

Die Bedeutung der Direwolves

Was macht die Direwolves so faszinierend? Die Direwolves, oder auch Aenocyon dirus genannt, sind eine ausgestorbene Art, die einst in Amerika beheimatet war. Diese Wölfe waren etwa so groß wie die größten modernen Grauwölfe, hatten jedoch größere Zähne und eine stärkere Beißkraft, was sie zu effektiven Jägern machte. Ihre Geschichte und die Möglichkeit, sie durch genetische Technik wiederzubeleben, ziehen sowohl Wissenschaftler als auch Fans von Game of Thrones an.

Colossal Biosciences, ein führendes Unternehmen im Bereich der Biotechnologie und genetischen Technik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgestorbene Arten wie den Wollmammut und den Tasmanischen Tiger wiederzubeleben. Die Firma wurde 2021 von dem Harvard-Genetiker George Church und dem Unternehmer Ben Lamm gegründet. Ihr Ziel ist es, die Artenvielfalt zu fördern und die Ökosysteme zu stärken.

Das Treffen der Wölfe

Wie verlief das erste Zusammentreffen der Wölfe? Bei ihrem ersten Treffen näherten sich Khaleesi, Remus und Romulus vorsichtig aneinander an. Dank ihrer Größe konnte Khaleesi unter Hindernissen hindurchkriechen, was ihr einen Vorteil verschaffte und ihr die Kontrolle über die Interaktionen ermöglichte. Diese Begegnung wurde von Wissenschaftlern genau beobachtet, um Anzeichen von Bindung oder Feindseligkeit zu erkennen.

Die Direwolves wurden in einem sicheren Gehege untergebracht, um sowohl die Tiere als auch ihre Umgebung zu schützen. Das Ziel ist es, die Wölfe zu einem echten Rudel zusammenwachsen zu lassen und ihren Einfluss auf die Umwelt zu überwachen.

Kulturelle Einflüsse und Kontroversen

Warum ist der Name Khaleesi umstritten? Der Name Khaleesi hat im Laufe der Jahre an Popularität gewonnen, insbesondere durch Game of Thrones. Während Khaleesi oft als Name verwendet wird, ist es eigentlich ein Titel im Kontext der Serie und der Bücher. Die Protagonistin, die diesen Titel trägt, heißt eigentlich Daenerys Targaryen. Diese semantische Verwirrung führte zu Diskussionen unter den Fans der Serie und wirft Fragen über das Verständnis der Geschichte auf.

Das Direwolf-Projekt von Colossal Biosciences hat durch die Verbindung zu Game of Thrones und der Beteiligung von George R.R. Martin zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten. Die genetische Wiederbelebung ausgestorbener Arten wie der Direwolves fasziniert und polarisiert die Öffentlichkeit gleichermaßen.

