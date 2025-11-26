World of Warcraft Midnight – Neue Erweiterung startet am 2. März 2026

World of Warcraft hat endlich den Veröffentlichungstermin der mit Spannung erwarteten Erweiterung Midnight bekannt gegeben: den 2. März 2026. Diese Ankündigung sorgt bei Fans weltweit für große Vorfreude, da sie die zweite Erweiterung der Worldsoul-Saga darstellt. Für Spieler, die die Epic Edition der Erweiterung vorbestellen, beginnt das Abenteuer bereits am 27. Februar 2026.

Neue Inhalte und Features

Was erwartet dich in World of Warcraft: Midnight? Die Erweiterung bringt vier neue Gebiete, acht Dungeons, elf Delves und drei epische Raids mit sich. Das Levelcap wird auf 90 angehoben, was den Spielern neue Herausforderungen und Möglichkeiten bietet, ihre Charaktere weiterzuentwickeln.

Zusätzlich wird es neue Endgame-Aktivitäten, Transmog-Updates, Benutzeroberflächen-Verbesserungen und vieles mehr geben. Die Erweiterung führt auch die Haranir als neues verbündetes Volk ein, das du durch das Abschließen ihrer Questreihen rekrutieren kannst.

Früher Zugang und Vorbestellungen

Wie kannst du früher einsteigen? Spieler, die die Epic Edition der Erweiterung vorbestellen, erhalten drei Tage früheren Zugang. Das bedeutet, du kannst bereits am 27. Februar 2026 in die neuen Inhalte eintauchen und dich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten.

Während dieser Vorabphase sind die meisten Endgame-Aktivitäten wahrscheinlich noch nicht aktiv, um zu verhindern, dass Spieler zu früh mit der Ausrüstung beginnen. Dennoch kannst du die neuen Geschichten erleben und das maximale Level erreichen, um für die erste Saison von Midnight bereit zu sein.

Die Rückkehr der Turbulenten Zeitwege

Welche Events stehen bevor? Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr des beliebten Events Turbulente Zeitwege, das vom 2. Dezember 2025 bis zum 3. Februar 2026 stattfindet. Dieses Event bietet dir die Möglichkeit, deine Charaktere schnell zu verstärken und dich optimal auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten.

Die Veröffentlichung von Patch 11.2.7 am 2. Dezember 2025 wird einen Prolog zur Erweiterung Midnight enthalten sowie frühen Zugang zu Housing-Features für alle, die die nächste World of Warcraft-Erweiterung besitzen.

Spannende neue Abenteuer

Welche neuen Abenteuer erwarten dich? Im Rahmen der neuen Erweiterung wirst du in der Lage sein, die überarbeiteten Eversong Woods und das erweiterte Gebiet von Zul’Aman zu erkunden. Außerdem erwarten dich die neuen Gebiete Harandar und der Leersturm.

Diese aufregenden neuen Schauplätze bieten zahlreiche Möglichkeiten, neue Verbündete zu gewinnen, mächtige Gegner zu jagen und dich den Herausforderungen der Leere zu stellen.

Bereit für diese epische Reise? Teile uns in den Kommentaren mit, auf welches Feature du dich am meisten freust!