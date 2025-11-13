Neue Luxusvillen in GTA Online ab November 2025 – exklusive Boni sichern!

Die neueste Event-Woche in GTA Online bringt aufregende Neuerungen und Teaser für die kommende Erweiterung, die sich auf Villen konzentriert. Vom 13. bis 19. November 2025 kannst du an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen und exklusive Belohnungen abstauben. Rockstar Games hat mit den Bauarbeiten für neue Villen in den Vinewood Hills begonnen. Diese neuen Immobilien werden von Prix Luxury Real Estate verkauft und du kannst die Baustellen in West und Ost Vinewood Hills bereits jetzt besuchen.

Neue Missionsreihen und Boni

Was sind die neuen Listing-Missionen? Um dir bei der Finanzierung dieser luxuriösen Immobilien zu helfen, wurden die „New Listing Missions“ eingeführt. Diese Missionen bieten bis zu 4x GTA$ und RP. Außerdem gibt es das VIP-Programm von Prix Luxury Real Estate, bei dem du bis zum 7. Dezember 2025 den Gold-Status erreichen kannst, um wertvolle Belohnungen für das nächste Update zu erhalten. Diese Belohnungen umfassen unter anderem GTA$2.000.000 Rabatt auf alle Luxusimmobilien von Prix und einen GTA$1.000.000 Bonus.

Zusätzlich ist ein neuer Rockstar Games Varsity Crew Neck Sweater als Belohnung erhältlich. Um diese Belohnungen zu sichern, musst du alle „New Listing Missions“ bis zum 7. Dezember 2025 abschließen.

VIP-Programm und Belohnungen

Welche kostenlosen Belohnungen bietet das VIP-Programm? Im Rahmen des VIP-Programms vergibt Rockstar in den kommenden Wochen mehrere Gegenstände. Logge dich einfach einmal bis zum 7. Dezember 2025 in GTA Online ein, um fünf Gegenstände zu erhalten. Diese werden dir innerhalb von 72 Stunden gutgeschrieben. Dazu gehören der Übermacht Revolter mit der Sessanta Nove Monogram Lackierung und verschiedene Kleidungsstücke.

Darüber hinaus bietet Rockstar Games diese Woche die Lombank West Executive Office Immobilie kostenlos an, um sich auf die neuen, teuren Immobilien in Los Santos vorzubereiten.

Erweiterter Zugang zu GTA Online

Wie hat sich der Zugang zu GTA Online verbessert? In den letzten Tagen wurde der Zugang zu GTA Online erheblich erweitert. Bis zum 18. November 2025 ist das Spiel auf der PS5 und Xbox Series X|S kostenlos spielbar. Außerdem wird GTA Online nächste Woche wieder Teil von PlayStation Plus.

Möglichkeiten und Herausforderungen

Was bietet die FIB Priority File? Diese Woche ist die FIB Priority File „The Fine Art File“ verfügbar, die doppeltes Geld einbringt. Zusätzlich warten abwechslungsreiche Raubüberfälle, wie die Duggan Robbery oder die Cargo Ship Robbery, auf dich.

Im Casino erwartet dich das Declasse Tahoma Coupe, ein Fahrzeug im Wert von 1.500.000 GTA$, das du mit einem Dreh am Glücksrad gewinnen kannst. Außerdem kannst du beim LS Car Meet Series die Annis RE-7B als Preisfahrzeug gewinnen.

Neue Fahrzeuge und Rabatte

Welche neuen Testfahrzeuge gibt es diese Woche? Diese Woche stehen dir der Benefactor Stirling GT als Premium-Testfahrzeug und mehrere Fahrzeuge auf der Teststrecke zur Verfügung, darunter der Enus Cognoscenti und der Enus Super Diamond.

Im Luxury Autos Autohaus kannst du den Übermacht Revolter und den Übermacht Sentinel GTS bewundern. Bei Simeons Autoshop gibt es fünf Fahrzeuge zum Kauf und Testen, darunter den BF Bifta und den Coil Brawler.

Rabatte und besondere Angebote

Welche Rabatte gibt es in dieser Event-Woche? Es gibt 50 % Rabatt auf Executive Office Immobilien inklusive Upgrades und Modifikationen sowie auf bestimmte Fahrzeuge wie den Benefactor Schafter V12. Weitere Rabatte umfassen 30 % auf Fahrzeuge wie den Buckingham Vestra und den Pegassi Monroe.

Zusätzlich gibt es dreifache GTA$ und RP auf VIP-Arbeiten und Herausforderungen sowie doppelte Belohnungen auf verschiedene Missionstypen. Die GTA+ Mitglieder profitieren von zusätzlichen Vorteilen und Zugang zu exklusiven Inhalten.

Verpasse nicht die Gelegenheit, an dieser spannenden Event-Woche teilzunehmen und exklusive Belohnungen und Rabatte zu erhalten. Was hältst du von den neuen Inhalten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!