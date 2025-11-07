GTA V und GTA Online ab November 2025 auf PlayStation Plus verfügbar

Trotz einer weiteren erheblichen Verzögerung von GTA 6 scheint Rockstar Games GTA V und GTA Online innerhalb weniger Wochen wieder in PlayStation Plus aufzunehmen. Am Freitag berichtete der angesehene Leaker BillBil-Kun auf Dealabs, dass GTA V Teil der Spieleliste sein wird, die später in diesem Monat zum Sony-Abonnementdienst kommt. PlayStation wird diese Nachricht offenbar offiziell am Mittwoch, den 12. November 2025 bestätigen.

Verfügbarkeit von GTA V und GTA Online auf PlayStation Plus

Wann kommen GTA V und GTA Online zu PlayStation Plus? Sowohl der Story-Modus von GTA V als auch GTA Online sollen laut BillBil-Kun ab dem 18. November 2025 für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sein. Das bedeutet, dass du, wenn du das Spiel weder digital noch physisch besitzt und bei PlayStation Plus Extra oder Premium angemeldet bist, das vollständige Spiel herunterladen kannst.

Du kannst das Spiel uneingeschränkt spielen, bis es von PlayStation/Rockstar aus PS+ entfernt wird oder dein Abonnement abläuft. In der Vergangenheit betrug diese Zeitspanne typischerweise sechs Monate. Mitglieder von PlayStation Plus Essential erhalten jedoch keinen Zugang.

Was du von der Aufnahme in PlayStation Plus erwarten kannst

Warum ist die Aufnahme von GTA V in PlayStation Plus jetzt besonders interessant? Die Aufnahme von GTA V und GTA Online in den PlayStation Plus Game Katalog erfolgt nur wenige Wochen vor dem großen Dezember-Update, das Villen beinhaltet. Wenn du GTA V nicht digital auf der PS5 besitzt und die Next-Gen-Features erkunden möchtest, ist dies ein idealer Zeitpunkt, dies mit PlayStation+ zu tun. Diese Entscheidung folgt auf die kürzliche Aufnahme von GTA Online in GTA+.

GTA V und GTA Online sind zum Zeitpunkt des Schreibens noch im Xbox Game Pass verfügbar. Da es seit fast sieben Monaten Teil des Dienstes ist und normalerweise nicht mit PS+ überschneidet, könnten wir sehen, dass es bald entfernt wird.

Was du über die Verzögerung von GTA 6 wissen solltest

Wie reagiert die Community auf die Verzögerung von GTA 6? Die Verzögerung von GTA 6 hat zu einer Mischung aus Enttäuschung und Vorfreude geführt. Viele warten gespannt auf neue Informationen und Veröffentlichungen von Rockstar. In der Zwischenzeit bietet die Neuaufnahme von GTA V in PlayStation Plus eine Gelegenheit für neue und alte Fans, die Zeit bis zum nächsten großen Titel zu überbrücken.

