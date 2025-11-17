GTA VI erneut bei Game Awards nominiert – wird es Most Anticipated Game?

Grand Theft Auto VI hat es erneut geschafft: Zum zweiten Mal in Folge wurde es bei den renommierten Game Awards für die Kategorie „Most Anticipated Game“ nominiert. Die Game Awards, die am 11. Dezember 2026 in Los Angeles stattfinden werden, sind eine der herausragendsten Veranstaltungen der Gaming-Welt und ehren jährlich die besten Spiele der letzten zwölf Monate.

Die Nominierung von GTA VI

Was macht GTA VI so besonders? Grand Theft Auto VI ist einer der am meisten erwarteten Titel der letzten Jahre. Entwickelt von Rockstar Games, setzt das Spiel die Tradition der beliebten Open-World-Action-Adventure-Serie fort. Der Schauplatz ist der fiktive US-Bundesstaat Leonida, der stark an Florida angelehnt ist, einschließlich der ikonischen Stadt Vice City. Die Geschichte dreht sich um das kriminelle Duo Jason Duval und Lucia Caminos, das sich durch eine spannende Handlung voller Intrigen und Action kämpft.

Das Spiel hat bereits im vergangenen Jahr bei den Golden Joystick Awards die Auszeichnung „Most Anticipated Game“ gewonnen, was die enorme Vorfreude der Gaming-Community widerspiegelt. Die Konkurrenz in diesem Jahr ist stark, mit Nominierten wie „007: First Light“, „Wolverine“, „Resident Evil Requiem“ und „The Witcher IV“.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Bedeutung der Game Awards

Warum sind die Game Awards so wichtig? Die Game Awards sind nicht nur eine Feier der besten Spiele des Jahres, sondern auch ein Schaufenster für neue Ankündigungen und Updates in der Branche. Gegründet von Geoff Keighley im Jahr 2014, haben sich die Awards als eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Gaming-Welt etabliert. Die Show ist bekannt für die Weltpremieren von Spielen und bietet den Zuschauern einen ersten Blick auf kommende Titel.

Die Entscheidung über die Gewinner erfolgt durch eine Kombination aus Fan- und Juryabstimmungen. Die Jury besteht aus über 100 führenden Medien- und Influencer-Outlets weltweit, darunter bekannte Namen wie Game Informer und Eurogamer. Fans haben bis zum 10. Dezember 2026 Zeit, ihre Stimme abzugeben.

Rockstar Games und die Game Awards

Welche Rolle spielt Rockstar Games bei den Game Awards? Rockstar Games ist nicht nur ein Teilnehmer, sondern auch ein Mitglied des Beirats der Game Awards. Dieser Beirat, der aus Individuen wie Hideo Kojima und Phil Spencer sowie Unternehmen wie Valve und Sony besteht, hilft, die Mission der Awards zu fördern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sie nicht Teil des Nominierungs- oder Abstimmungsprozesses sind.

In der Vergangenheit gab es Spekulationen darüber, dass Rockstar Games die Bühne der Game Awards nutzen könnte, um neue Trailer oder Ankündigungen zu machen, was die Spannung um GTA VI weiter anheizt. Die Präsenz von Rockstar auf dem Beirat hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die Nominierungen oder Gewinner.

Was denkst du über die Nominierung von GTA VI? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!