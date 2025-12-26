Gratis auf Steam – Sichere dir Caveman World & mehr bis Dez 2025!

Auf Steam kannst du dir derzeit wieder ein kostenloses Spiel sichern, das mit überwiegend positiven Nutzerbewertungen überzeugen konnte. Bis zum 30. Dezember 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit (12:00 CST) kannst du dir das 2D-Platformer-Spiel Caveman World: Mountains of Unga Boonga dauerhaft gratis in deine Bibliothek holen.

Das Spiel stammt aus dem Jahr 2016 und entführt dich in eine prähistorische Welt. Du steuerst einen Höhlenmenschen durch klassische Jump’n’Run-Level, sammelst Gegenstände und weichst Hindernissen aus. Trotz seiner eher simplen Grafik konnte es sich durch ein charmantes Setting und solides Gameplay eine „Größtenteils positiv“-Bewertung auf Steam sichern.

Was bietet Caveman World: Mountains of Unga Boonga?

Was macht das Spiel besonders? Caveman World ist ein klassischer 2D-Plattformer mit einem ungewöhnlichen Thema: der Steinzeit. Die stilisierte Darstellung der Urzeit verleiht dem Spiel eine eigene Identität. Du steuerst deinen Charakter durch verschiedene Level, sammelst Power-ups und weichst Gegnern aus. Die Steuerung ist einfach gehalten und erinnert an Genreklassiker vergangener Jahrzehnte.

Wie lang ist das Spiel? Die Spielzeit hängt stark davon ab, wie schnell du die Level meisterst, aber in der Regel kannst du mit 1 bis 2 Stunden rechnen. Für ein kostenloses Spiel ist das ein solider Umfang, besonders wenn du Plattformspiele magst.

Wie sicherst du dir das Spiel kostenlos?

Wo und wie kannst du das Spiel aktivieren? Öffne einfach Steam auf deinem PC oder verwende die Web-Version des Stores. Suche nach Caveman World: Mountains of Unga Boonga und klicke auf „Hinzufügen“. Wichtig ist, dass du dies vor dem 30. Dezember 2025 um 19:00 Uhr erledigst. Danach wird das Spiel wieder kostenpflichtig (normalerweise 1,99 €).

Bleibt das Spiel nach dem Hinzufügen in deiner Bibliothek? Ja – wie bei anderen Gratisaktionen auf Steam auch, gehört das Spiel dauerhaft dir, wenn du es rechtzeitig aktivierst.

Weitere Gratis-Spiele auf Steam

Welche Spiele kannst du aktuell noch kostenlos erhalten? Neben Caveman World: Mountains of Unga Boonga ist derzeit auch Undercroft Warriors kostenlos verfügbar. Dabei handelt es sich um einen Twin-Stick-Shooter mit Retro-Optik in Schwarz-Weiß. Auch dieses Spiel kannst du dir dauerhaft sichern, wenn du es bis zum 31. Dezember 2025 um 19:00 Uhr deiner Bibliothek hinzufügst.

Hier ein Überblick:

Spiel Verfügbar bis Normalpreis Caveman World: Mountains of Unga Boonga 30. Dezember 2025, 19:00 Uhr 1,99 € Undercroft Warriors 31. Dezember 2025, 19:00 Uhr k. A.

Auch der Epic Games Store verschenkt weiterhin Spiele

Welche Gratis-Aktionen laufen außerhalb von Steam? Im Epic Games Store läuft aktuell wieder die beliebte Weihnachtsaktion mit täglich neuen Gratisspielen. Noch bis zum 27. Dezember 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit kannst du dir dort We Were Here Together sichern – ein Koop-Puzzle-Spiel, das du nur gemeinsam mit einem Freund spielen kannst.

Der nächste Titel wird am selben Tag enthüllt und ersetzt den aktuellen. Wer Lust auf tägliche Überraschungen hat, sollte also regelmäßig im Epic Games Store vorbeischauen.

Warum sich der Blick auf Gratisaktionen lohnt

Was bringt es dir, solche Aktionen zu nutzen? Auch wenn es sich oft um kleinere Indie-Titel handelt, findest du in solchen Aktionen immer wieder echte Perlen. Gerade für Fans klassischer Genres wie Platformer oder Twin-Stick-Shooter lohnt sich ein Blick – denn kostenlos ist kostenlos. Und wenn dir ein Spiel nicht gefällt, hast du nichts verloren.

Wie sieht’s bei dir aus: Hast du dir Caveman World oder Undercroft Warriors schon gesichert? Oder verfolgst du die täglichen Gratis-Games im Epic Games Store? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!