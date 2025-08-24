Deep Rock Galactic – Neues Solo-Abenteuer für Xbox Series X im September 2025

Die Gaming-Welt erwartet mit Spannung die Veröffentlichung von Deep Rock Galactic: Survivor, einem exklusiven Spiel für die Xbox Series X, das am 17. September 2025 erscheinen soll. In diesem Einzelspieler-Spin-off des beliebten Koop-Shooters Deep Rock Galactic von Funday Games übernimmst du die Kontrolle über einen Zwerg, der sich durch prozedural generierte Planeten kämpft, während er wertvolle Ressourcen abbaut. Das Spiel kombiniert Elemente des Auto-Shooters und Überlebensspiele und hat bereits in der Early-Access-Phase auf Steam für Aufsehen gesorgt.

Was macht Deep Rock Galactic: Survivor besonders?

Was unterscheidet es von seinem Vorgänger? Deep Rock Galactic: Survivor bietet eine neue Perspektive im Vergleich zum Originalspiel. Während Deep Rock Galactic als Koop-Erlebnis bekannt ist, fokussiert sich dieser Ableger auf ein Solo-Abenteuer. Du wählst aus verschiedenen Zwergenklassen, jede mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen, um dich durch feindliche Horden zu kämpfen. Das Spiel bietet ein tiefgreifendes Upgrade-System, das es dir ermöglicht, Waffen und Fähigkeiten zu verbessern und anzupassen.

Wie hat sich das Spiel in der Early-Access-Phase geschlagen? Bereits in der ersten Woche nach dem Early-Access-Start verkaufte sich das Spiel über 500.000 Mal und erhielt auf Steam überwiegend positive Bewertungen. Die Spieler loben besonders das fesselnde Gameplay und das vertraute Deep Rock Galactic-Elemente, die geschickt in das neue Format integriert wurden.

Xbox Game Pass Integration

Wie kannst du das Spiel über den Xbox Game Pass spielen? Deep Rock Galactic: Survivor wird ab dem Veröffentlichungsdatum im Xbox Game Pass für PC und im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein. Diese Integration bietet dir die Möglichkeit, das Spiel ohne zusätzliche Kosten zu testen, sofern du eines dieser Abonnements besitzt. Für Nutzer des Xbox Game Pass Standard und Xbox Game Pass Core ist der Kauf des Spiels erforderlich.

Welche Vorteile bietet der Game Pass? Der Xbox Game Pass ist bekannt für seine umfangreiche Bibliothek an Spielen, die du als Abonnent ohne zusätzliche Kosten spielen kannst. Der Ultimate-Tier des Game Pass bietet zusätzlich Cloud-Gaming-Optionen und exklusive Boni von Partnerdiensten wie EA Play.

Weitere exklusive Highlights für Xbox

Welche anderen Spiele stehen auf dem Programm? Neben Deep Rock Galactic: Survivor wird Xbox das Jahr 2025 mit weiteren exklusiven Titeln wie Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 und Gears of War: Reloaded abrunden. Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober 2025, während The Outer Worlds 2 am 29. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Gears of War: Reloaded, ein Remaster der ursprünglichen Gears of War, wird am 26. August 2025 verfügbar sein.

Was erwartet dich bei diesen Spielen? Ninja Gaiden 4 kehrt mit einem neuen Protagonisten und dem altbekannten Ryu Hayabusa in einem cyberpunk-artigen Tokio zurück. The Outer Worlds 2 setzt die Erzählung in einem neuen Sternensystem fort, und Gears of War: Reloaded bringt das ikonische Shooter-Erlebnis mit verbesserten Grafiken und Gameplay-Elementen zurück.

