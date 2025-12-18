Call of Duty: Black Ops 7 – Double XP-Event im Dezember 2025 bekanntgegeben

Seit dem Launch von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 versuchen Activision und Treyarch mit Hochdruck, die Community bei Laune zu halten. Ein zentrales Mittel dabei sind regelmäßige Double XP-Events, die dir zusätzliche Erfahrungspunkte in Multiplayer und Zombies bescheren. Das nächste dieser Wochenenden beginnt bereits am Freitag, dem 19. Dezember 2025, und endet am Montag, dem 22. Dezember 2025.

Während dieses Events erhältst du doppelte XP für Level-Ups, Waffenfortschritt und sogar für Gobblegums im Zombies-Modus. Damit ist es bereits das vierte Double XP-Wochenende in nur fünf Wochen – ein klares Zeichen für den aktuellen Kurs des Publishers.

Häufigkeit der Events als Reaktion auf den Launch

Warum gibt es derzeit so viele Double XP-Wochenenden? Die hohe Frequenz dieser Events dürfte mit einem eher verhaltenen Start des Spiels zusammenhängen. Obwohl Black Ops 7 inhaltlich mit jeder Menge Neuerungen aufwartet, blieb der große Hype bislang aus – vor allem auf dem PC.

Während Battlefield 6 mit über 747.000 gleichzeitigen Steam-Spielern glänzte, kam Black Ops 7 zum Release-Wochenende nur auf etwas über 100.000. Auch der große Season-1-Patch am 4. Dezember 2025 konnte daran wenig ändern. Die Double XP-Wochenenden scheinen daher ein Versuch zu sein, die Spielerschaft stärker zu binden und die Zahlen nach oben zu treiben.

Diese Inhalte bringt Season 1

Was steckt in der ersten Season von Black Ops 7? Treyarch hat für Season 1 einige umfangreiche Inhalte veröffentlicht. Neben fünf neuen Multiplayer-Maps wurden auch frische Spielmodi, zahlreiche neue Waffen und Operator-Skins integriert. Für Warzone-Fans gab es eine neue Resurgence-Map, zusätzliche Modi sowie neue Points of Interest auf Verdansk.

Doch obwohl der Umfang stimmt, blieb der große Ansturm bislang aus. Das könnte auch an der Konkurrenz liegen, denn NBA 2K26 und Battlefield 6 belegen derzeit die Spitzenplätze der Verkaufscharts, während Black Ops 7 aktuell nur auf Platz 7 rangiert – trotz der beeindruckenden Launch-Woche im November.

Double XP im Detail

Was genau wird beim Event verdoppelt? Während des Events vom 19. bis 22. Dezember 2025 kannst du dich auf folgende Vorteile freuen:

Doppelte Level-XP im Multiplayer

Doppelte Waffen-XP

Doppelte Gobblegum-Verdienste im Zombies-Modus

Ob zusätzlich auch doppelte Battle Pass XP gewährt werden, ist bislang nicht bestätigt. In der Vergangenheit hat Treyarch diesen Bonus meist für Events am Ende einer Season aufgehoben, sodass es eher unwahrscheinlich ist, dass er dieses Mal schon enthalten ist.

Mid-Season-Update mit Fallout-Crossover

Was erwartet dich im kommenden Reloaded-Update? Obwohl es noch kein konkretes Datum für das Mid-Season-Update gibt, hat Activision bereits erste Details verraten. Besonders spannend: Eine Kooperation mit der Fallout-TV-Serie bringt thematische Skins ins Spiel, die an bekannte Charaktere der Serie angelehnt sind.

Weitere Inhalte wie zusätzliche Karten, Modi oder Balancing-Anpassungen dürften ebenfalls folgen. Das Reloaded-Update könnte ein weiterer Versuch sein, die Spielerschaft langfristig zu motivieren und frische Impulse zu setzen.

Ein Spiel im Umbruch

Wie positioniert sich Black Ops 7 innerhalb der Serie? Auch wenn es derzeit nicht an der Chartspitze steht, ist Black Ops 7 keineswegs ein Flop. Es bietet solide Inhalte, wurde auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht – darunter PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC – und erhält regelmäßige Updates.

Doch im Vergleich zu Call of Duty: Black Ops 6, das im Jahr 2024 den zweiten Platz der Jahrescharts belegte, fällt der siebte Teil bislang zurück. Die vielen XP-Events, Kooperationen und Content-Updates zeigen, dass bei Treyarch und Activision die Alarmglocken läuten – und sie bereit sind, alles für die Community zu geben.

Wie sieht es bei dir aus? Wirst du das Double XP-Wochenende vom 19. bis 22. Dezember 2025 nutzen, um in Black Ops 7 durchzustarten? Oder hat dich der neueste Teil bislang kaltgelassen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!