Fahrzeug-Lagerhaus in GTA Online: Alles, was du wissen musst

In GTA Online gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Geld zu verdienen und zu investieren, und eine der spannendsten Optionen ist das Fahrzeug-Lagerhaus. Diese besondere Immobilie ermöglicht es dir, gestohlene Fahrzeuge zu sammeln, zu lagern und mit Profit weiterzuverkaufen. Der Import/Export-Modus, der mit dem Bussiness Update: Import/Export eingeführt wurde, hat das Fahrzeuglager zu einem der lukrativsten und aufregendsten Geschäfte im Spiel gemacht.

In diesem Artikel erkläre ich dir alles, was du über das Fahrzeug-Lagerhaus in GTA Online wissen musst – von den Standorten über die Kosten bis hin zu den besten Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen.

Was ist ein Fahrzeug-Lagerhaus in GTA Online?

Das Fahrzeug-Lagerhaus ist eine Immobilie, die es dir ermöglicht, gestohlene Fahrzeuge zu lagern, die du dann für hohen Profit verkaufen kannst. Als CEO kannst du über dein Büro in GTA Online auf das Fahrzeuglager zugreifen und dort verschiedene Fahrzeuge lagern, die du dann an Kunden weiterverkaufst.

Der Prozess besteht aus drei Hauptschritten:

Die Fahrzeuge beschaffen: Du musst Fahrzeugmissionen abschließen, bei denen du gestohlene Fahrzeuge von verschiedenen Orten in Los Santos holst. Die Fahrzeuge lagern: Die Fahrzeuge, die du gestohlen hast, bringst du in dein Fahrzeuglager und lagerst sie dort. Die Fahrzeuge verkaufen: Sobald du eine ausreichende Anzahl von Fahrzeugen gesammelt hast, kannst du sie an einen Käufer verkaufen. Der Verkauf kann entweder in kleinen Chargen oder als große Lieferung erfolgen, was den potenziellen Gewinn erhöht.

Wie viel kostet ein Fahrzeug-Lagerhaus in GTA Online?

Der Preis für ein Fahrzeug-Lagerhaus variiert je nach Standort. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Fahrzeuglager in GTA Online, und die Kosten hängen davon ab, welches Lager du auswählst und wo es sich befindet. Grundsätzlich kostet ein Fahrzeuglager zwischen 1.500.000 und 3.500.000 GTA-Dollar, abhängig von der Lage und den damit verbundenen Upgrades.

© Rockstar Games

Lager in der Nähe von Los Santos: Diese Lager sind etwas teurer, aber sie bieten den Vorteil, dass sie näher an wichtigen Zielen und einer hohen Spielerfrequenz liegen.

Diese Lager sind etwas teurer, aber sie bieten den Vorteil, dass sie näher an wichtigen Zielen und einer hohen Spielerfrequenz liegen. Lager in abgelegenen Gebieten: Diese Lager sind im Allgemeinen günstiger, bieten jedoch den Nachteil, dass sie weiter von anderen wichtigen Einrichtungen entfernt sind, was zusätzliche Fahrten erfordern kann.

Wichtige Kosten:

Upgrades und Erweiterungen: Du kannst dein Fahrzeuglager mit verschiedenen Upgrades wie Lagerkapazität, Sicherheitsverbesserungen und Modifikationen für die Verkaufsmissionen ausstatten. Diese Upgrades sind ebenfalls kostenpflichtig und können die Effizienz deines Unternehmens erheblich steigern.

© Rockstar Games

Wo kann man ein Fahrzeug-Lagerhaus kaufen?

In GTA Online gibt es 9 verschiedene Standorte, an denen du ein Fahrzeuglager kaufen kannst. Jeder Standort hat seine eigenen Vor- und Nachteile, und die Wahl hängt oft davon ab, wie gut der Standort in die Gesamtstrategie deines CEO-Business passt. Hier sind die verfügbaren Standorte:

Cypress Flats: 2.675.000 GTA-Dollar Davis: 2.495.000 GTA-Dollar El Burro Heights: 1.635.000 GTA-Dollar Elysian Island: 1.950.000 GTA-Dollar La Mesa: 1.500.000 GTA-Dollar La Puerta: 2.735.000 GTA-Dollar LSIA: 2.170.000 GTA-Dollar LSIA: 2.300.000 GTA-Dollar Murrieta Heights: 2.850.000 GTA-Dollar

Die Preise variieren je nach Standort und Nähe zu den Hauptstraßen, Flughäfen und anderen wichtigen Bereichen von Los Santos.

© Rockstar Games

Wie funktioniert das Fahrzeug-Lagerhaus?

Nachdem du dein Fahrzeuglager gekauft hast, kannst du es über dein CEO-Büro verwalten. Es gibt einige wesentliche Schritte, um dieses Geschäft effizient zu betreiben:

Fahrzeuge beschaffen:

Um Fahrzeuge für dein Lager zu sammeln, musst du sogenannte Spezial-Missionen abschließen, bei denen du Fahrzeuge von verschiedenen Orten in Los Santos stehlen musst. Diese Missionen können in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auftreten und erfordern sowohl Fahrkünste als auch strategisches Vorgehen.

Fahrzeuge lagern:

Nachdem du die Fahrzeuge gestohlen hast, bringst du sie zu deinem Fahrzeuglager. Du kannst eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen lagern, die du später verkaufen kannst. Es ist sinnvoll, ein Lagererweiterungs-Upgrade zu kaufen, um mehr Fahrzeuge zu speichern und so potenziell mehr Gewinn zu erzielen.

Verkauf der Fahrzeuge:

Sobald du mindestens 10 Fahrzeuge in deinem Lager hast, kannst du sie für den Verkauf vorbereiten. Es gibt zwei Hauptarten des Verkaufs:

Small Sale (Kleiner Verkauf): Du verkaufst eine kleinere Anzahl von Fahrzeugen an einen Kunden. Diese Option hat eine geringere Belohnung, ist aber auch weniger riskant.

Du verkaufst eine kleinere Anzahl von Fahrzeugen an einen Kunden. Diese Option hat eine geringere Belohnung, ist aber auch weniger riskant. Special Vehicle Sale (Großer Verkauf): Du verkaufst eine größere Anzahl von Fahrzeugen auf einmal. Diese Option bringt deutlich höhere Gewinne, ist jedoch riskanter, da du mehr Fahrzeuge auf einmal liefern musst.

© Rockstar Games

Du kannst bei einem großen Verkauf auch zusätzliche Verkäufer-Angriffe erleben, bei denen feindliche Spieler versuchen können, deine Lieferung zu stehlen. Hier bieten Sicherheits-Upgrades für dein Lager einen echten Vorteil.

Wie viel Geld kann man mit dem Fahrzeug-Lagerhaus verdienen?

Der Gewinn beim Verkauf der Fahrzeuge hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Anzahl der Fahrzeuge, die du verkaufst, und der Art des Verkaufs (kleiner Verkauf oder großer Verkauf). Hier einige allgemeine Richtwerte:

Kleiner Verkauf (Small Sale): Du verdienst etwa 20.000 – 30.000 GTA-Dollar pro Fahrzeug, abhängig von der Art und dem Zustand des Fahrzeugs.

Du verdienst etwa pro Fahrzeug, abhängig von der Art und dem Zustand des Fahrzeugs. Großer Verkauf (Special Vehicle Sale): Bei einem großen Verkauf, bei dem du mehrere Fahrzeuge auf einmal lieferst, kannst du bis zu 150.000 – 200.000 GTA-Dollar verdienen – je nachdem, wie viele Fahrzeuge du verkaufst und wie gut du in der Lage bist, die Lieferung ohne Verluste durch Angriffe von Feinden oder NPCs zu erledigen.

Hinweis: Wenn du zusätzliche Verkaufs-Upgrades und Mitarbeiter einsetzt, kannst du den Gewinn weiter steigern, da die Fahrzeuge schneller produziert und verkauft werden.

Tipps, um das Fahrzeug-Lagerhaus effektiv zu nutzen:

Kaufe alle Upgrades: Stelle sicher, dass du sowohl Sicherheits- als auch Lagererweiterungs-Upgrades für dein Fahrzeuglager kaufst. Diese helfen dir, die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und Angriffe von anderen Spielern abzuwehren.

Stelle sicher, dass du sowohl Sicherheits- als auch Lagererweiterungs-Upgrades für dein Fahrzeuglager kaufst. Diese helfen dir, die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und Angriffe von anderen Spielern abzuwehren. Verkaufsmissionen sorgfältig auswählen: Achte darauf, welche Art von Verkaufsmission du auswählst. Während ein kleiner Verkauf weniger riskant ist, kannst du mit einem großen Verkauf mehr Geld verdienen, aber auch mehr Gefahr laufen, dass andere Spieler dich angreifen.

Achte darauf, welche Art von Verkaufsmission du auswählst. Während ein kleiner Verkauf weniger riskant ist, kannst du mit einem großen Verkauf mehr Geld verdienen, aber auch mehr Gefahr laufen, dass andere Spieler dich angreifen. Teamwork: Wenn du mit anderen Spielern zusammenarbeitest, kannst du die Verkaufsmissionen effizienter und sicherer durchführen. Dies reduziert das Risiko, dass du auf deinem Weg überfallen wirst.

Wenn du mit anderen Spielern zusammenarbeitest, kannst du die Verkaufsmissionen effizienter und sicherer durchführen. Dies reduziert das Risiko, dass du auf deinem Weg überfallen wirst. Lagerung optimieren: Versuche, das Fahrzeuglager aufzustocken, um einen konstanten Fluss an Fahrzeugen zu haben, die du verkaufen kannst. Je mehr Fahrzeuge du im Lager hast, desto schneller kannst du Verkäufe durchführen.

Das Fahrzeug-Lagerhaus in GTA Online ist eine hervorragende Möglichkeit, um mit dem Import/Export von Fahrzeugen Geld zu verdienen und gleichzeitig spannende Missionen und Herausforderungen zu erleben. Es erfordert etwas Planung und Aufwand, um es effektiv zu nutzen, aber mit den richtigen Upgrades und einer klugen Strategie kannst du ein sehr profitables Geschäft führen.

Achte darauf, dein Fahrzeuglager gut zu verwalten, regelmäßige Lieferungen zu tätigen und dich vor feindlichen Angriffen zu schützen, um das Beste aus diesem Geschäft herauszuholen. Wenn du gerne Fahrzeuge sammelst und spannende Verkaufsmissionen abschließen möchtest, ist das Fahrzeuglager eine perfekte Wahl für dich!