Super Mario Galaxy-Remakes ab 2. Okt auf Switch – mit 4K und Assist-Modus

Nintendo hat die Patch Notes für das Day-One-Update von Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 enthüllt. Diese beiden Klassiker feiern am 2. Oktober 2025 ihr Comeback auf der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2, um das 40-jährige Jubiläum der Super Mario Bros.-Reihe gebührend zu feiern. Die überarbeiteten Versionen sollen durch bessere Auflösungen, zusätzliche Storybook-Kapitel und einen neuen Assist-Modus glänzen.

Die Entwickler versprechen mit dem Update auf Version 1.2.0 deutliche Verbesserungen, obwohl die genauen Änderungen in den Patch Notes vage bleiben. Es wird jedoch betont, dass sowohl die Switch- als auch die Switch 2-Version von den Optimierungen profitieren sollen. Besonders die Switch 2-Version wurde gezielt verbessert, um ein noch flüssigeres Spielerlebnis zu bieten.

Was enthält das Update?

Welche Verbesserungen bringt der Patch? Die Patch Notes sprechen von mehreren Anpassungen, die das Gameplay-Erlebnis verbessern sollen. Konkret wird die Optimierung der Performance auf der Nintendo Switch 2 hervorgehoben, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

Obwohl der Umfang des Updates nicht im Detail beschrieben wird, ist es ermutigend zu sehen, dass Nintendo daran arbeitet, die Spielqualität bereits vor dem offiziellen Start zu verbessern. Dies zeigt, dass der Entwickler auch weiterhin bestrebt ist, seinen Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Neue Features und Verbesserungen

Welche Neuerungen gibt es in den Spielen? Neben den technischen Verbesserungen bieten die neuen Versionen der Spiele auch inhaltliche Erweiterungen. Der Assist-Modus ist eine der größten Neuerungen und soll insbesondere Anfängern und Gelegenheits-Spielern helfen. Er bietet zusätzliche Lebensenergie und eine schnellere Erholung von Stürzen.

Die visuelle Qualität der Spiele wurde ebenfalls verbessert. Auf der Nintendo Switch 2 kannst du die Spiele in 4K-Auflösung genießen, während die Standard-Switch-Version in 1080p läuft. Diese grafischen Verbesserungen, zusammen mit den überarbeiteten Menüs, sorgen für ein modernes Spielerlebnis.

Weitere Updates für Super Mario-Spiele

Gibt es auch Updates für andere Mario-Spiele? Ja, neben den Super Mario Galaxy-Spielen wurde auch Super Mario 3D World + Bowser’s Fury kürzlich mit einem Update versehen. Dieses Update behebt laut Nintendo „mehrere Probleme“, um das Gameplay-Erlebnis zu verbessern. Dies zeigt, dass Nintendo aktiv daran arbeitet, seine Klassiker auch auf den neuesten Konsolen optimal zu präsentieren.

Während die Fans gespannt auf die Ankündigung des nächsten 3D-Super-Mario-Spiels warten, können sie sich in der Zwischenzeit auf die neu aufgelegten Klassiker der Galaxy-Reihe freuen. Diese bieten die Möglichkeit, die Abenteuer von Mario auf eine neue und aufregende Weise zu erleben.

Deine Meinung zählt!

Was hältst du von den angekündigten Updates für Super Mario Galaxy 1 und 2? Freust du dich auf die neuen Features? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!