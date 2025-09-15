Super Mario Galaxy 2 auf Switch – Startdatum und neues Cinematic-Highlight!

Super Mario Galaxy 2 kommt endlich auf die Nintendo Switch und bringt mit seiner Veröffentlichung am 2. Oktober 2025 frischen Wind in die Welt der Plattformspiele. Diese Ankündigung wurde während des letzten Nintendo Direct Events gemacht und wird von vielen Fans als ein längst überfälliger Schritt gefeiert. Die Switch-Besitzer können sich darauf freuen, eines der besten Spiele aus der Super Mario-Reihe in ihrer Sammlung willkommen zu heißen.

Ein kurzer Rückblick auf Super Mario Galaxy 2

Was machte das ursprüngliche Super Mario Galaxy 2 so besonders? Ursprünglich im Jahr 2010 für die Nintendo Wii veröffentlicht, baute Super Mario Galaxy 2 auf den Stärken seines Vorgängers auf. Es war als aktualisierte Version von Super Mario Galaxy gedacht, entwickelte sich jedoch zu einem eigenständigen Spiel.

Mit über 7 Millionen verkauften Exemplaren erwies sich Super Mario Galaxy 2 als ein ähnlicher Erfolg wie der erste Teil. Es integrierte innovative Level und Mechaniken, die von der Community gefeiert wurden. Die Rückkehr dieses Klassikers auf die Nintendo Switch wird sicherlich sowohl neue Spieler als auch Veteranen begeistern.

Die Neuveröffentlichung

Welche Neuerungen bringt die Switch-Version? Leider hat Nintendo keine speziellen Verbesserungen für die Versionen auf der Nintendo Switch angekündigt. Dennoch wird die Möglichkeit, beide Spiele unterwegs zu spielen, für viele ein wichtiger Pluspunkt sein. Diese Veröffentlichung ist Teil der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Super Mario Bros.-Franchise.

Zusammen mit den Spielen wird es auch ein neues filmisches Abenteuer geben, Der Super Mario Galaxy Film, das am 3. April 2026 in die Kinos kommt. Dies könnte ein idealer Zeitpunkt sein, um sich mit den Spielen vertraut zu machen, bevor man sich in das neue filmische Abenteuer stürzt.

Weitere Ankündigungen und zukünftige Releases

Was hat Nintendo noch für Mario-Fans im Ärmel? Neben Super Mario Galaxy 1 und 2 hat Nintendo auch Super Mario Bros. Wonder für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Dieses Spiel wird neue Inhalte bieten, darunter den neuen Ort Bellabel Park, der sowohl Koop- als auch kompetitive Missionen enthält.

Auch Yoshi-Fans können sich freuen, da Yoshi and the Mysterious Book exklusiv für die Nintendo Switch 2 im Frühjahr 2026 erscheinen wird. Dieses Spiel wird Yoshi in ein magisches Bilderbuch entführen, das mit illustrierten Visuals aufwartet.

Wichtige Informationen in der Übersicht

Spiel Veröffentlichungsdatum Plattform Super Mario Galaxy 1 + 2 2. Oktober 2025 Nintendo Switch Der Super Mario Galaxy Film 3. April 2026 Kino Super Mario Bros. Wonder Unbekannt Nintendo Switch 2 Yoshi and the Mysterious Book Frühjahr 2026 Nintendo Switch 2

Deine Meinung ist gefragt!

Was hältst du von der Rückkehr von Super Mario Galaxy 2 auf die Nintendo Switch? Freust du dich mehr auf die neuen Inhalte, die Nintendo angekündigt hat, oder darauf, alte Klassiker neu zu erleben? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren unten!