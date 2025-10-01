Neues Super Mario 3D World Update bringt bessere Performance ab September 2025

Nintendo hat überraschend ein neues Update für Super Mario 3D World + Bowser’s Fury veröffentlicht, das viele von euch verblüffen dürfte, da das Spiel schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist. Diese unerwartete Aktualisierung zeigt, dass Nintendo seine beliebten Titel weiterhin unterstützt, auch wenn es sich um ein kleineres Update handelt.

Details zum neuen Update

Was beinhaltet das neue Update? Das neue Update, Version 1.2.2, wurde am 30. September 2025 veröffentlicht. Laut den offiziellen Patch-Notizen wurden mehrere Probleme behoben, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern. Auch wenn Nintendo nicht spezifiziert hat, welche Probleme genau adressiert wurden, kannst du dich auf ein weniger fehlerhaftes und besser abgestimmtes Erlebnis freuen.

Interessanterweise folgt dieses Update einem früheren, im Jahr 2025 veröffentlichten, kostenlosen Switch 2 Update für das Spiel. Dieses brachte verbesserte Grafiken, optimierte Bildraten und HDR-Unterstützung für Bowser’s Fury mit sich. Zudem wurde das Spielen mit bis zu vier Personen in Super Mario 3D World ermöglicht.

Vergangene Updates und zukünftige Entwicklungen

Wie hat sich das Spiel bislang entwickelt? Ursprünglich wurde Super Mario 3D World 2013 für die Wii U veröffentlicht und später, anlässlich des 35. Jubiläums der Serie, 2021 für die Switch zusammen mit Bowser’s Fury neu aufgelegt. Das Spiel erhielt durchweg positive Kritiken und verkaufte sich über 13 Millionen Mal, mit einem durchschnittlichen Kritiker-Score von 89 auf OpenCritic.

Im Juli 2025 gab es bereits einen kleineren Patch, Version 1.2.1, der ein Systemverhalten für Spieler auf der Switch 2 korrigierte. Dieser betraf jedoch nur bestimmte Aspekte des Spiels.

Verbindung zu anderen Mario-Titeln

Was erwartet dich in der Zukunft? Das Update für Super Mario 3D World + Bowser’s Fury kommt kurz vor der Veröffentlichung von Super Mario Galaxy 1 + 2 auf der Switch, die am 2. Oktober 2025 erfolgt. Diese Veröffentlichung ist Teil der Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum der Super Mario Bros.-Reihe.

Darüber hinaus wurde ein Nachfolgefilm zu „The Super Mario Bros. Movie“ aus dem Jahr 2023 angekündigt. Der Film „Super Mario Galaxy Movie“ wird am 3. April 2026 in die Kinos kommen.

Was hältst du von dem überraschenden Update? Lass es uns in den Kommentaren wissen!