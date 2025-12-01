GTA 6 Leak – Einblick in bisher geheime Entwicklerszenen von Rockstar

In der Gaming-Welt sorgt ein neuer Leak für Aufsehen. Ein Entwickler, der an GTA 6 gearbeitet hat, ließ versehentlich einige Clips durchsickern, die das Spiel in der Entwicklungsphase zeigen. Während die Fangemeinde gespannt auf den dritten Trailer von Rockstar wartet, hat diese kleine Enthüllung bereits für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

Die Herkunft der Leaks

Wie wurden die Clips entdeckt? Die animierten Vorabsequenzen eines langjährigen Mitarbeiters von Rockstar Games wurden erstmals von einem Reddit-Nutzer namens throwaway-sadkid8012 entdeckt. Ein Video auf Vimeo mit dem Titel BC Demo Reel 2025 zeigte nicht nur GTA VI in der Entwicklung, sondern auch Ausschnitte aus Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 und weiteren Titeln. Der Animator hat an all diesen Rockstar-Spielen sowie an Bully, The Warriors und GTA IV gearbeitet. Obwohl das Video bereits vor zwei Monaten gepostet wurde, wurde es erst jetzt gefunden.

Falls du Zweifel daran hattest, dass es sich um GTA VI handelt, hat der Animator die Clips in der Videobeschreibung explizit als GTA VI gekennzeichnet, was die Echtheit der Inhalte untermauert.

Details der durchgesickerten Szenen

Was zeigen die geleakten Clips? Das Video wurde inzwischen entfernt, doch viele Fans haben begonnen, es in sozialen Medien zu verbreiten. Aufgrund von Urheberrechtsgründen können wir die Clips hier nicht zeigen. Die ersten beiden Clips präsentieren bereinigte Motion-Capture-Animationen, in denen der Spieler ein Fahrrad von einem Ständer nimmt und es parkt. Die Beschreibung des Animators deutet darauf hin, dass diese Fahrräder vom Spieler fahrbar sein werden, obwohl sie noch als Prototypen-Animationen gekennzeichnet sind.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das Fahrrad trägt das Logo von LomBike, einer Bank, die in GTA IV, V und GTA Online zu finden ist. Ein Gebäude dieser Bank war bereits im ersten Trailer von GTA VI zu sehen. Dieses Fahrrad wurde bereits in den Gameplay-Leaks von 2022 gesichtet und ist nun auch auf einem offiziellen Screenshot zu erkennen. Es erinnert stark an die Citi Bikes im echten Leben.

Weitere Einblicke in die Animationen

Welche weiteren Animationen wurden gezeigt? Der dritte Clip zeigt eine NPC-Frau, die aus einem 4×4-Truck aussteigt. Es gibt zwei Varianten, wie sie den Truck verlässt. Der Animator beschreibt dies als weibliche NPC-Animation. Einige Fans spekulieren, dass es sich um ein frühes, niedrig aufgelöstes Modell von Lucia handelt, oder dass es nur ein Platzhalter ist. Diese Animation könnte auch für den Moment sein, in dem du nicht als Lucia spielst, ähnlich wie in GTA V, wo die drei Protagonisten in unterschiedlichen Situationen erwischt wurden, wenn du sie ausgewählt hast.

Im Hintergrund sind das Boardwalk Hotel und die Ocean Drive sowie eine Reihe anderer Gebäude zu erkennen. Diese sind alle untexturiert und größtenteils niedrig aufgelöst, mit Ausnahme des Hotels. Debug-Code ist ebenfalls über die Clips gelegt.

Ein seltener Einblick

Warum sind diese Leaks besonders? Normalerweise erlaubt Rockstar es nicht, dass Entwickler unfertige Arbeiten ihrer Spiele teilen, insbesondere nicht von Spielen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Es scheint, dass der Animator nicht wusste, dass das Video öffentlich war; möglicherweise wurde es versehentlich von privat auf öffentlich gestellt.

Es ist wichtig zu beachten, dass das, was wir im Video sehen, möglicherweise nicht im finalen Spiel enthalten sein wird – abgesehen von den Fahrrädern. Spieleentwicklung ist ein iterativer Prozess, und Dinge können sich ändern. Ein ehemaliger Environment Artist, der an GTA VI und Red Dead Redemption 2 gearbeitet hat, glaubt nicht, dass seine Arbeiten im finalen Spiel zu finden sein werden, da sich im Laufe der Zeit viel ändert. Nur sehr wenig von dem, was er für Red Dead 2 gemacht hat, findet sich im finalen Spiel wieder.

Rockstar Games könnte laut einem bekannten Insider eine eingestellte Funktion von GTA Online in GTA 6 integrieren. Für Fans, die Musik lieben, könnte dies eine erfreuliche Nachricht sein, sollten diese Pläne Realität werden.

Was hältst du von den Leaks? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!