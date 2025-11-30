Diablo 4 – Letzte Chance auf Chaos-Rüstung vor Saison 11 ab Dezember 2025

Die aktuelle Saison von Diablo 4 bietet dir noch eine letzte Gelegenheit, die Infernal Compasses vor dem Start von Saison 11 am 10. Dezember 2025 zu nutzen. Das derzeit laufende Ereignis namens Compass to Carnage ist eine goldene Gelegenheit, um wertvolle Chaos-Rüstungen zu erlangen.

Was macht das Compass to Carnage Event so besonders?

Warum solltest du deine Infernal Compasses jetzt nutzen? Das Event, das bis zum 2. Dezember 2025 läuft, erhöht die Anzahl der Chaoswellen während der Infernal Horden. Dies bedeutet, dass du erheblich mehr Aether sammeln kannst als bei einer normalen Welle. Spieler berichten, dass in zehn-Wellen-Läufen oft vier bis fünf Chaoswellen auftreten, während sechs-Wellen-Läufe meistens zwei Chaoswellen enthalten.

Zusätzlich erhältst du mehr Aether, wenn du Chaos-Risse versiegelst, die während der Chaoswellen erscheinen können. Dies erleichtert es dir, die 666 Aether zu sammeln, die nötig sind, um Bartuc am Ende der Infernal Horden zu bekämpfen. Selbst mit kürzeren sechs-Wellen-Versionen der Infernal Compasses kannst du nun effizienter farmen.

Wie profitierst du von der Chaos-Rüstung?

Was ist das Besondere an der Chaos-Rüstung? Die Chaos-Rüstung erlaubt es dir, Ausrüstungsstücke in verschiedenen Slots zu tragen, was dir mehr Flexibilität in deinen Builds verleiht. Diese Rüstung ist nicht übermächtig, hat sich aber als sehr beliebt erwiesen. Es gibt sogar Forderungen aus der Community, die Chaos-Rüstung auch in zukünftigen Saisons zu integrieren.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Nutze die Gelegenheit, um so viele Chaos-Rüstungen wie möglich zu sammeln, bevor das Event endet. Denn sobald Saison 11 beginnt, verlieren die Chaos-Rüstungen ihre saisonalen Kräfte und kehren möglicherweise nicht zurück.

Was bringt die Zukunft in Diablo 4?

Was erwartet dich in Saison 11? Die kommende Saison wird eine große Überarbeitung der Meisterwerke und Temperierungen mit sich bringen. Zudem werden die neuen saisonalen Mechaniken wie die Göttlichen Geschenke und das Heiligungsausrüstungssystem eingeführt. Während diese Änderungen für frischen Wind sorgen, bleibt das Compass to Carnage Event bis zum 2. Dezember 2025 die beste Möglichkeit, deine Infernal Compasses zu nutzen.

Für alle, die noch Teile ihrer Chaos-Rüstung für den perfekten Build in Saison 10 benötigen, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um ihre Sammlung zu vervollständigen. Vergiss nicht, dass du auch Gegenstände mit größeren Affixen sammeln kannst, die in den ewigen Spielzweig übertragen werden, sobald die Saison endet.

Fazit

Wie kannst du das Beste aus der aktuellen Saison herausholen? Nutze die verbleibende Zeit, um die Infernal Compasses zu verwenden und die Infernal Horden zu bekämpfen. Dies könnte deine letzte Chance sein, die Chaos-Rüstung in vollem Glanz zu erleben. Nach dem Event wird es wieder schwieriger, diese Gegenstände zu erhalten, und das würde dir weniger Zeit lassen, sie wirklich zu genießen. Also, schnapp dir deine Compasses und stürze dich ins Abenteuer!

Was denkst du über die aktuellen Ereignisse in Diablo 4? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar mit deiner Meinung!