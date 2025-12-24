World of Warcraft – Midnight Pre-Patch bringt neue Klasse und große Änderungen

Am 20. Januar 2026 endet die dritte Saison von World of Warcraft: The War Within. Damit verschwinden viele Belohnungen und Erfolge, die du nur in dieser Saison erspielen kannst. Blizzard hat diesen Termin offiziell als Startpunkt für das große Midnight Pre-Expansion Update festgelegt, das umfassende Änderungen ins Spiel bringt.

Mit dem Patch werden sämtliche Klassenspezialisierungen überarbeitet, ein nativer DPS-Meter eingeführt, das Transmog-System überholt und der neue Devourer-Dämonenjäger freigeschaltet. Eine Woche später, am 27. Januar 2026, starten zwei neue Aktivitäten: Winde des geheimnisvollen Glücks und das Event Zwielicht-Aufstieg, die bis zum offiziellen Launch von World of Warcraft: Midnight am 2. März 2026 laufen.

Diese Inhalte verschwinden am 20. Januar

Was musst du vor dem Pre-Patch erledigen? Wenn du bestimmte Erfolge oder Belohnungen aus Saison 3 von The War Within erreichen willst, musst du dich beeilen. Denn viele davon sind nur noch bis zum 20. Januar 2026 verfügbar:

Ahead of the Curve: Dimensius – Besiege Dimensius auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad

– Besiege Dimensius auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad Cutting Edge: Dimensius – Besiege Dimensius auf mythischem Schwierigkeitsgrad

– Besiege Dimensius auf mythischem Schwierigkeitsgrad Mythisch+-Titel wie „the Unbound Hero“ (Top 0,1 % vor dem 19. Januar um 07:00 Uhr CET)

wie „the Unbound Hero“ (Top 0,1 % vor dem 19. Januar um 07:00 Uhr CET) PvP-Saisonbelohnungen : Astral Gladiator (3v3) Astral Legend (Solo Shuffle) Astral Gladiator’s Fel Bat (Reittier) Arcane Weapon Enchant Illusion Transmog-Sets der Saison PvP-Titel

: Legion Remix – dieser Spielmodus endet ebenfalls mit dem Pre-Patch

Diese Inhalte bleiben bis zum 2. März verfügbar

Welche Belohnungen kannst du dir noch bis zum Midnight-Launch sichern? Nicht alles verschwindet sofort mit dem Pre-Patch. Einige der saisonalen Inhalte sind noch bis zum Launch der Erweiterung Midnight am 2. März 2026 verfügbar:

Royal Voidwing (Reittier) – Drop aus der Quest „A Twilight Oath’s End“ bei Heroic Dimensius

– Drop aus der Quest „A Twilight Oath’s End“ bei Heroic Dimensius Unbound Star-Eater (Reittier) – Drop aus Mythic Dimensius (Dropchance wird ab 2. März stark reduziert)

– Drop aus Mythic Dimensius (Dropchance wird ab 2. März stark reduziert) Vicious Void Creeper (Fraktions-Reittier) – durch gewertetes PvP bis Midnight erspielbar

– durch gewertetes PvP bis Midnight erspielbar Delve-Inhalte – einschließlich Delver’s Journey, Undercoin-Belohnungen und der Nexus-Prinzessin Ky’veza

Was verändert sich mit dem Midnight Pre-Patch?

Welche Systeme werden überarbeitet? Mit dem Update verändert sich neben den Klassensystemen auch die gesamte Spielbalance. Blizzard führt den mittlerweile vierten Stat-Squish und den dritten Itemlevel-Squish durch, wodurch sämtliche Zahlenwerte im Spiel kleiner werden. Diese Umstellungen könnten spätere Inhalte leichter oder schwerer machen, weshalb viele Belohnungen jetzt aus dem Spiel entfernt werden, um faire Bedingungen zu garantieren.

Hinzu kommt der neue Devourer-Dämonenjäger, eine Unterklasse, die voraussichtlich neue Spielweisen ermöglichen und bestehende PvE- und PvP-Meta verändern wird. Auch das native DPS-Meter dürfte die Messung von Gruppenleistung vereinfachen und externe Addons teilweise überflüssig machen.

Diese Termine solltest du dir merken

Datum Event 19. Januar 2026, 07:00 CET Mythisch+-Ranglisten werden eingefroren 20. Januar 2026 Pre-Patch „Midnight“ erscheint, Saison 3 endet 27. Januar 2026 Winds of Mysterious Fortune & Twilight Ascension starten 2. März 2026 Launch von World of Warcraft: Midnight

Nutze die verbleibende Zeit sinnvoll

Wie kannst du dich jetzt vorbereiten? Wenn du noch bestimmte Mounts, Titel oder Erfolge anstrebst, solltest du dich in den nächsten Wochen fokussiert mit Raids, Mythic+ oder PvP beschäftigen. Besonders die seltenen Reittiere und Feats of Strength könnten später kaum oder gar nicht mehr erhältlich sein.

Die Inhalte rund um Delves sind aktuell nicht eindeutig geregelt. Es könnte sein, dass sie ebenfalls nach dem 2. März verschwinden. Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, erledige auch diese Inhalte lieber vor dem 20. Januar.

World of Warcraft zählt zu den erfolgreichsten Fantasy-Franchises weltweit. Mit dem neuen Kapitel Midnight setzt Blizzard seine Geschichte auf Azeroth fort und bringt frischen Wind in das MMORPG, das seit 2004 Generationen von Fans begleitet.

