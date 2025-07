Cyberpunk: Edgerunners 2 – Rebecca endgültig tot, Lucy kehrt zurück?

Cyberpunk: Edgerunners hat viele Fans mit seinen dramatischen Wendungen überrascht, und einer der Schöpfer hat sich nun offen dazu geäußert, wie viel Freude es ihm bereitet hat, einen besonders beliebten Charakter zu töten. Bartosz Sztybor, der Autor der Serie, sprach auf der Netflix-Panelveranstaltung der Anime Expo 2025 über seine Erfahrungen beim Schreiben der Serie und die unvermeidlichen Tode, die er mit einbauen musste.

Die Todesszene von Rebecca

Warum war es ein Vergnügen, Rebecca zu töten? Sztybor erklärte, dass es zwar ein trauriger Moment war, als er Davids Tod schrieb, aber es ihm tatsächlich Freude bereitete, Rebecca aus der Geschichte zu entfernen. Rebecca war eine der herausragenden Figuren der ersten Staffel, und ihre impulsive, aber charismatische Art machte sie schnell zum Fanliebling.

Sztybor betonte, dass die Tode in der Serie endgültig sind. Weder David noch Rebecca werden in der kommenden Staffel wiederkehren. Diese Entscheidung hebt sich von anderen Serien ab, die oft tote Charaktere für eine schnelle Zuschauerreaktion zurückbringen. Für die Zukunft von Cyberpunk: Edgerunners ist dies ein gutes Zeichen, dass die Serie den Mut hat, ihre Geschichten auf ehrliche Weise zu erzählen.

Lucy und die Zukunft der Serie

Welche Rolle spielt Lucy in der neuen Staffel? Sztybor deutete an, dass Lucy, die am Ende der Originalserie noch am Leben war, in der neuen Staffel eine Rolle spielen könnte. Dies lässt Raum für Spekulationen, da ihre Geschichte im Universum von Cyberpunk: Edgerunners noch nicht vollständig erzählt ist.

Die Ankündigung eines neuen Projekts, das nicht einfach als zweite Staffel, sondern als eigenständige Fortsetzung betrachtet wird, weckt zusätzliche Neugier. Dieses neue Projekt wird von Kai Ikarashi geleitet, der zuvor Episode 6 der ersten Serie inszeniert hat, und verspricht, neue Charaktere und Geschichten zu präsentieren, die das Universum von Cyberpunk weiter erkunden.

Erwartungen an Cyberpunk: Edgerunners 2

Was können wir von der Fortsetzung erwarten? Cyberpunk: Edgerunners 2 wird auf Netflix erscheinen, auch wenn ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bestätigt wurde. Die Serie wird zehn Episoden umfassen und soll ein neuer Einstieg in die Welt von Night City sein. Studio Trigger und CD Projekt RED arbeiten eng zusammen, um die Fortsetzung zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.

Die Macher haben bereits angedeutet, dass das neue Projekt nicht einfach eine Fortsetzung der alten Serie ist, sondern als eigenständige Show mit einer neuen Besetzung und neuen Geschichten betrachtet werden sollte. Dies bietet die Möglichkeit, frische und aufregende Erzählungen in dem bereits etablierten Universum zu erkunden.

Was denkst du über die Entscheidung, Rebecca aus der Serie zu entfernen? Freust du dich auf die neue Staffel von Cyberpunk: Edgerunners? Teile deine Meinung in den Kommentaren!