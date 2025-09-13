BioShock-Film verzögert sich – Warten bis 2027 wegen Hunger Games-Projekt

Die Verfilmung von BioShock, die seit geraumer Zeit von Netflix in Arbeit ist, lässt aufgrund von Terminüberschneidungen wohl noch länger auf sich warten. Der Regisseur Francis Lawrence, bekannt für seine Arbeit an den Hunger Games-Filmen, ist zurzeit stark eingebunden, was eine Veröffentlichung vor 2027 nahezu unmöglich erscheinen lässt. In einem Interview mit The Direct gab Produzent Roy Lee an, dass die Arbeiten am Drehbuch noch nicht abgeschlossen sind und dies zur Verzögerung beiträgt.

Das BioShock-Franchise, das erstmals 2007 auf den Markt kam, genießt bei Gamern einen legendären Status. Du schlüpfst in die Rolle von Jack, der die Unterwasserstadt Rapture entdeckt, die von Andrew Ryan als isolierte Utopie erschaffen wurde. Doch die Stadt ist aufgrund des Entdeckens von ADAM, einer genetischen Substanz, die übermenschliche Fähigkeiten verleiht, in einen chaotischen Zustand geraten. Im Spiel musst du dich gegen mutierte und mechanische Feinde behaupten und gleichzeitig die düstere Vergangenheit der Stadt aufdecken.

Die Herausforderungen der BioShock-Verfilmung

Warum verzögert sich die Produktion der BioShock-Verfilmung? Die Verzögerung der Verfilmung resultiert hauptsächlich aus den Zeitplänen von Regisseur Francis Lawrence. Da er bereits für den nächsten Hunger Games-Film verpflichtet ist, bleibt ihm aktuell keine Zeit für BioShock. Der neue Hunger Games-Film, Sunrise on the Reaping, ein Prequel über die Spiele von Haymitch Abernathy, ist derzeit in der Produktion und soll am 20. November 2026 erscheinen.

Die Dreharbeiten für einen Film wie Sunrise on the Reaping können mehrere Monate in Anspruch nehmen, gefolgt von einer langen Phase der Nachbearbeitung. Lawrence, der auch die vorherigen Hunger Games-Filme inszenierte, wird in jeden Schritt des kreativen Prozesses involviert sein, bis zur finalen Bearbeitung des Films. Daher könnte er erst Ende nächsten Jahres zu BioShock zurückkehren.

Was wir von der BioShock-Verfilmung erwarten können

Wird die Verfilmung dem ersten BioShock-Spiel treu bleiben? Laut Roy Lee basiert das Drehbuch der Verfilmung auf dem ersten BioShock-Spiel, was viele Fans erfreuen dürfte. Dies bedeutet, dass du dich auf eine filmische Interpretation von Rapture freuen kannst, die die düstere und spannende Atmosphäre des Spiels einfängt.

Da das Drehbuch noch in Bearbeitung ist und weitere Schritte wie Casting und Filmdreh noch bevorstehen, ist es unwahrscheinlich, dass die Verfilmung in den nächsten Jahren auf Netflix erscheint. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass das Endprodukt die Erwartungen der Fans erfüllt und die einzigartige Geschichte von BioShock auf die Leinwand bringt.

Wie stehst du zur Verzögerung der BioShock-Verfilmung? Freust du dich auf die filmische Umsetzung oder bist du skeptisch? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!