New World: Release – Amazon verschiebt das MMO aufgrund von Feedback ein weiteres Mal

Wer gespannt darauf gehofft hatte, am 31. August die neue Welt von Amazons MMO New World zu betreten, dürfte sich über diese Nachricht ärgern. Die eventuelle Konkurrenz für World of Warcraft und Final Fantasy 14 wurde nämlich erneut verschoben.

Als neues Datum nennt der größte Paketzulieferer der Welt den 28. September, also einen knappen Monat später. Es ist nicht das erste Mal, dass der Titel verschoben wurde. Ursprünglich hätte er bereits im August 2020 erscheinen sollen, wurde dann aber ins Frühjahr 2021 verlegt, bis man sich auf das bis vor kurzem noch aktuelle Datum des 31. Augusts 2021 geeinigt hatte.

Amazon’s New World verspätet sich – Grund sei Spielerfeedback

Wie der offizielle Twitter-Account von New World nun in einem Statement ankündigt hat, wird daraus aber auch nichts. Zunächst bedankte man sich aber erst einmal für die vollumfängliche Unterstützung der Spieler*innen:

„Wir fühlen uns geehrt von der Unterstützung, die New World von Spielern auf der ganzen Welt während der geschlossenen Beta bekommen hat. Während der Beta haben mehr als eine Million Spieler mehr als 16 Millionen Stunden gespielt. Dank eurer Unterstützung wurde New World zu einem der populärsten Titel auf Twitch und zu einem der am meisten gespielten Spiele auf Steam. Die Leidenschaft und der Enthusiasmus den ihr alle gezeigt habt, bestätigte die Arbeit, die wir im letzten Jahr investiert haben, um das Spiel basierend auf eurem Feedback zu verbessern.“

In einem weiteren Tweet korrigierte man sich, die Spieler*innen hatten es sogar auf 25 Millionen Stunden gebracht. Grund für die wiederholte Verschiebung sei erneut das Spielerfeedback, man wolle Bugs fixen und den Titel noch etwas besser aufpolieren:

„Auf dem Weg habt ihr uns außerdem eine Menge Feedback gegeben, das wir nutzen wollen, um New World noch besser zu machen. Wir wollen, dass die Veröffentlichung des Spiels eine reibungslose und spaßige Erfahrung für alle Spieler wird und das bedeutet, dass wir einige Verbesserungen machen müssen, abhängig von dem, was ihr während der geschlossenen Beta erlebt habt. Deshalb nehmen wir uns ein paar zusätzliche Woche um Bugs zu beheben, die Stabilität zu verbessern und das Spiel aufzupolieren. Der neue globale Veröffentlichungstermin von New World ist der 28. September 2021.“

Man beteuere, dass es sich um keine einfache Entscheidung gehandelt habe, aber man mit New World so gut abliefern wolle, wie eben möglich. Geplant ist der Titel bislang übrigens nur für den PC, von einem Konsolenlaunch war zum jetzigen Standpunkt nicht die Rede.

Habt ihr bereits in die geschlossenene Beta hineingeschnuppert? Wenn ja, wie gefällt euch der Titel bislang und findet ihr die erneute Verschiebung aufgrund eurer Erfahrungen vielleicht sogar gut? Hinterlasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.