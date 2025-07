Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji DLC kommt am 16. September 2025

Ubisoft hat kürzlich die Roadmap für Assassin’s Creed Shadows aktualisiert und das Veröffentlichungsdatum der ersten DLC-Erweiterung, Claws of Awaji, bekannt gegeben. Dies ist der vierzehnte Hauptteil der beliebten Assassin’s Creed Serie, der im historischen Japan des 16. Jahrhunderts spielt. Du kannst dich auf das erste Update am 29. Juli 2025 freuen, gefolgt von einem weiteren Anfang September 2025. Das Highlight ist jedoch die Veröffentlichung des DLC Claws of Awaji am 16. September 2025.

Was erwartet dich im Claws of Awaji DLC?

Welche neuen Inhalte bringt der DLC mit sich? Wenn Claws of Awaji am 16. September 2025 erscheint, kannst du die Reise von Naoe und Yasuke fortsetzen. Diese Erweiterung bietet eine neue Region, neue Waffen und Fähigkeiten sowie neue Outfits und Ausrüstungsgegenstände. Diese Neuerungen werden dir helfen, gegen neue Fraktionen und Bosse in Assassin’s Creed Shadows zu bestehen.

In dieser Erweiterung findest du dich auf einer mysteriösen Insel jenseits der Bucht von Osaka wieder. Naoe und Yasuke werden von gefährlichen neuen Feinden verfolgt, während sie nach einem verlorenen Schatz suchen. Die neue Fraktion, die Sanzoku Ippa, wird das Paar unerbittlich jagen, und du musst ihre Fallen und Hinterhalte umgehen, um zu überleben.

Neue Updates und Features in Assassin’s Creed Shadows

Welche neuen Features kommen mit dem Juli-Update? Vor der Veröffentlichung des DLCs kannst du dank des Updates am 29. Juli 2025 den New Game+ Modus genießen. Außerdem werden das Levelcap, der Wissensrang und das Schmiede-Level erhöht. Neue Erfolge und Trophäen bieten zusätzliche Herausforderungen. Schließlich wird es mehr Belohnungen und Store-Inhalte geben.

Zusätzlich hat Ubisoft ein zweites Update im September 2025 angeteasert, das neue Features ins Spiel bringt. Dazu gehören die Möglichkeit, die Tageszeit zu ändern, die Weltkarte zu entschleiern und Updates für das Versteck. Zudem wird es mehr kostenlose Inhalte geben, einschließlich uncapped Framerates für Zwischensequenzen auf dem PC.

Verfügbarkeit und Kaufoptionen

Wie kannst du den DLC erhalten? Die Veröffentlichung des Claws of Awaji DLC wird den Fahrplan von Assassin’s Creed Shadows weiter klären. Die große Neuigkeit ist das offizielle Veröffentlichungsdatum, aber das schmälert nicht die Bedeutung der anderen bevorstehenden Updates. Wenn du Assassin’s Creed Shadows vorbestellt hast, kannst du den DLC kostenlos genießen, da er nach Abschluss der Hauptgeschichte freigeschaltet wird. Falls du nicht vorbestellt hast, kannst du Claws of Awaji separat erwerben.

Was hältst du von den neuen Inhalten und Updates für Assassin’s Creed Shadows? Lass es uns in den Kommentaren wissen!