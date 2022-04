Neuer Tomb Raider-Ableger wird in Unreal Engine 5 entwickelt, ein echtes Grafik-Feuerwerk?

Im Jahr 2018 erschien mit Shadow of the Tomb Raider der zwölfte Teil der bekannten Tomb-Raider-Serie und der bislang letzte Ableger rund um die Archäologin Lara Croft. Gleichzeitig bildet der Titel den Abschluss der Reboot-Trilogie, die den Weg der jungen Lara zu einer taffen und cleveren Archäologin aufzeigt.

„Shadow of the Tomb Raider“ (2018) war der erste Teil der Reihe, der von Eidos Montreal entwickelt wurde, nachdem die letzten fünf Games von Crystal Dynamics verantwortet wurden. Letztendlich arbeiteten aber beide Studios Hand in Hand an der Reboot-Reihe, die außerdem aus Tomb Raider (2013) sowie Rise of the Tomb Raider (2015) besteht.

Tomb Raider wird durch Unreal Engine 5 wohl richtig gut aussehen

Insgesamt kamen alle drei Teile sowohl bei der Presse als auch bei Spieler*innen sehr gut an und auch die Verkaufszahlen dürften für die Verantwortlichen positiv ausgefallen sein, weshalb ein neuer Ableger der Tomb-Raider-Reihe nur eine Frage der Zeit war.

Die Ankündigung ist nun geschehen, allerdings dann doch etwas überraschender, als zuvor gedacht. Schließlich haben die Entwickler im Rahmen der Ankündigung auf der State of Unreal 22-Show bekannt gegeben, dass nicht nur an einem neuen Tomb Raider gearbeitet wird, sondern dieses auch auf Basis der neuen Unreal Engine 5 von Epic Games entsteht.

Eine ganz ähnliche Ankündigung hat es erst vor kurzem seitens des polnischen Entwicklers CD Projekt RED gegeben. So wird der nächste Eintrag in der The Witcher-Reihe ebenfalls mit der 3D-Engine Unreal Engine 5 umgesetzt.

Nur wenige Infos bekannt

Wirklich viel wissen wir über den neuen Eintrag bislang allerdings nicht. Weder wurde ein Releasetermin verraten, noch sprachen die Entwickler über unterstützte Plattformen. Wir können aber davon ausgehen, das mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei bis drei Jahre ins Land ziehen werden, ehe der Titel veröffentlicht wird. Dementsprechend würden wir auf einen Release für PS5, Xbox Series X/S sowie den PC tippen.

Inhaltlich können höchstens Mutmaßungen angestellt werden. Da die Reboot-Trilogie mit „Shadow of the Tomb Raider“ offiziell beendet wurde, dürften wir in einem neuen Teil wohl wieder eine erwachsene Lara spielen, die bereits über einen Großteil ihrer Fähigkeiten verfügt. Dabei handelt es sich aber letztendlich nur um Spekulationen.

Es bleibt also spannend, wann wir von Crystal Dynamics die ersten Details rund um das neue Tomb Raider-Projekt erhalten werden.

Doch jetzt seid ihr gefragt, wie würde für euch das perfekte neue Tomb Raider aussehen? Schreibt uns eure Meinungen oder Theorien gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare oder diskutiert gemeinsam in unserem PlayCentral-Forum.