Call of Duty: Black Ops 7 – Kein Early Access! Activision räumt mit den Gerüchten auf

In den letzten Wochen sorgten immer neue Gerüchte über einen möglichen Frühstart von Call of Duty: Black Ops 7 für Verwirrung in der Community. Insider, Leaks und vermeintliche PSN-Hinweise deuteten mehrfach auf einen Early Access hin – doch jetzt hat Activision offiziell Stellung bezogen und das Rätsel endgültig gelöst.

Kein früher Zugang – offizieller Release bleibt bestehen

Während Konkurrent Battlefield 6 bereits im Oktober einen rekordverdächtigen Verkaufsstart hinlegte, müssen sich Fans des diesjährigen Call of Duty-Ablegers noch etwas gedulden. Black Ops 7 erscheint wie geplant am 14. November 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC – und daran wird sich laut Activision auch nichts ändern.

Ein Sprecher des Publishers bestätigte gegenüber CharlieIntel (via Gamerant), dass sämtliche Hinweise auf einen möglichen Early Access auf einem Systemfehler beruhten. Weder für Vorbesteller noch für spezielle Editionen sei ein vorzeitiger Zugriff vorgesehen. Damit endet die wochenlange Spekulation um einen verfrühten Launch endgültig.

Ursprung der Verwirrung

Die Gerüchte nahmen Fahrt auf, als der bekannte Call of Duty-Leaker TheGhostOfHope andeutete, dass der Shooter weltweit eine Woche früher starten könnte. Kurz darauf bekräftigte Entwickler Treyarch jedoch, dass man am geplanten Termin Mitte November festhalte.

Neue Hoffnungen weckte schließlich ein Eintrag im PlayStation Network, der angeblich den Start von Kampagne und Zombies-Modus bereits für den 10. November auswies. Doch Activision stellte nun klar: Diese Angaben waren schlicht fehlerhaft.

Preload-Start und Download-Größe

Immerhin können sich Spieler bald vorbereiten: Der Preload beginnt am 9. November um 19:00 Uhr (MEZ). Überraschend positiv fällt dabei die Dateigröße aus – insbesondere im Vergleich zu früheren Serienteilen.

Gesamtgröße: ca. 23,8 GB Kampagne: 11,9 GB Multiplayer: 11,6 GB Zombies: 320 MB

ca. 23,8 GB Call of Duty HQ Launcher: zusätzliche 70,5 GB

Damit bleibt der neue Ableger vergleichsweise platzsparend, was für viele Konsolen-Besitzer mit vollen SSDs eine willkommene Nachricht sein dürfte.

Editionen und Preise

Im PlayStation Store stehen wie gewohnt zwei Versionen zur Auswahl:

Edition Inhalt Preis Cross-Gen-Bundle Standardspiel für PS4 & PS5 79,99 € Vault Edition Enthält Skins, Meisterkunst-Waffen & 1 Battle Pass 109,99 €

Damit bestätigt Activision: Kein Early Access, kein versteckter Vorteil – alle Spieler starten weltweit gleichzeitig in den neuen Black-Ops-Einsatz am 14. November 2025.